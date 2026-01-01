איגוד הכדורסל יקים קבוצות ייעודיות לנכי צה"ל

איגוד הכדורסל הודיע היום (חמישי) על הקמת קבוצות כדורסל ייעודיות עבור נכי צה”ל ונפגעי טראומה כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, בשיתוף פעולה עם ארגון נכי צה”ל והמרכז לאימפקט יהודי (CJI). יוזמה זו מצטרפת ליוזמות נוספת בין שני הגופים כגון: משחקים משותפים, משלחת נכי צה״ל שהצטרפה למסע נבחרת ישראל באליפות אירופה וישיבת איגוד שהתקיימה בבית הלוחם בת״א.

בהודעת הארגון נכתב: “איגוד הכדורסל בראשותו של היו״ר עמוס פרישמן, מעמיק את שיתוף הפעולה שנוצר עם ארגון נכי צה״ל והמרכז לאימפקט יהודי (CJI). הוחלט במשותף על הקמת קבוצות כדורסל עבור נכי צה״ל. את המיזם מטעם איגוד הכדורסל, תוביל קרן הידידות בהובלתו של יו״ר הקרן, רו״ח דן הלפרין ועל הקמת הפרויקט וניהולו יהיה אמון שחקן העבר, רביב לימונד.

“הקבוצות, אשר יוקמו תחילה באשדוד ובגליל העליון, יציעו פלטפורמה ייחודית להתמודדות עם חוויות קשות מהשירות, באמצעות הכדורסל ופעילות ספורטיבית ופיזית שמעוררת תחושות חיוביות. הקבוצות הייעודיות יאפשרו יצירת קשרים חברתיים ויעניקו סביבה תומכת באמצעות עובדות סוציאליות, עזרה הדדית והפחתת תחושת הבדידות, במטרה לשפר את איכות חייהם של הנפגעים ולחזק את חוסנם הנפשי. שתי הקבוצות הראשונות יהוו פיילוט בדרך להקמה של קבוצות נוספות באזורים נוספים בארץ והקמת ליגה ייעודית”.

חיילי צה"ל (רויטרס)

דן הלפרין, יו״ר קרן הידידות של איגוד הכדורסל, בירך על המהלך: “הקמת קבוצות הכדורסל הינה פעילות הדגל הראשונה של קרן הידידות, ואנו נרגשים להתחיל עם יוזמה כל כך ערכית ומשמעותית שמגלמת בדיוק את סט הערכים של הקרן: סולידריות, חוסן ועשייה למען קהילה שזקוקה לתמיכה. בשילוב הכוח המרפא של הכדורסל, נוכל להשפיע באמת על חייהם של מי שנפגעו ולתת להם כלים להשתקם, להתחזק ולחזור לחיים״.

יוסי מתתיהו, מנכ״ל ארגון נכי צה״ל, הוסיף: “שיתוף הפעולה המתמשך בין ארגון נכי צה״ל לאיגוד הכדורסל מאפשר לנו לבנות מסגרות שיקום ייחודיות ורחבות עבור הפצועים והפצועות בגוף ובנפש. במלחמה האחרונה התווספו לשורותינו אלפי פצועים, רבים מהם מתמודדים עם פציעה נפשית שאינה נראית לעין אך מלווה אותם יום יום. הספורט הוא הרבה מעבר לפעילות גופנית - הוא כלי שיקומי שמחזק את תחושת המסוגלות, תורם לחוסן הנפשי ויוצר קהילה תומכת, שהיא חלק בלתי נפרד מהחזרה לחיים מלאים שהם ראויים להם״.

סוניה גומס דה מסקיטה, מנכ"לית המרכז לאימפקט יהודי (CJI): “חוסן קהילתי ולאומי נבנה באמצעות חיבורים אנושיים, תחושת שייכות ומתן כלים אמיתיים לשיקום. שיתוף הפעולה הייחודי הזה מבטא את האמונה שלנו בכוחו של חיבור בין חברה אזרחית, ספורט וקהילה לייצר שינוי עמוק ובר קיימא. עבורנו במרכז לאימפקט יהודי (CJI), זו שליחות להיות שותפים במסגרת קמפיין החירום שלנו "תמיכה עוטפת" ביוזמות שמעניקות ללוחמים שנפגעו לא רק תמיכה, אלא גם מסגרת מחזקת שמסייעת להם לחזור, צעד אחר צעד, לחיים מלאים ומשמעותיים”.

רביב לימונד (רועי כפיר)

רביב לימונד אשר ינהל את המיזם ציין: “המיזם נולד מתוך הצורך הגדול לתת מענה לחיילים שלנו, שנתנו הכל עבור המדינה שלנו ועכשיו צריכים לקבל קצת בחזרה. באופן אישי, זו זכות גדולה ותחושת שליחות, להוביל את המיזם הזה קדימה ולתת את המקסימום כדי שיהיה הכי טוב שאפשר לחבר׳ה שלנו”.