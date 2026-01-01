עודד קטש: באיירן יותר טובה מהתוצאות שלה

מכבי תל אביב תמריא היום (חמישי) לגרמניה לקראת המשחק מול באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-19 של היורוליג, שיסגור למעשה את הסיבוב הראשון בליגה הבכירה באירופה. הצהובים הגיעו לשדה התעופה כשהם ללא ג׳ון דיברתולומאו שלא הצטרף לנסיעה מסיבות אישיות.

עודד קטש דיבר על היריבה: ״האמת שכשהם מסתכלים על הרוסטר שלהם, הם יותר טובים מהתוצאות שלהם. הם החליפו מאמן, שוב פעם, אנחנו מוצאים את עצמנו משחקים מול קבוצה שהחליפה מאמן. במשחק מול הפועל הם לא יכלו לתקן ולשנות יותר מדי, וכבר במשחקי ליגה האחרונים ראינו שהם עושים דברים לגמרי אחרת”.

קטש: "באיירן יותר טובה מהתוצאות שלה"

“קודם כל, מן הסתם, האפקט של חילופי המאמנים, הם יותר מחויבים קצת, קיבלו איזו רוח חדשה, אז הגנתית הם יותר שם. התקפית, המון תרגילי קליעה דווקא ופוסט-אפים, מאוד שונה ממה שרוב קבוצות היורוליג עושות, ואנחנו נצטרך לבוא מוכנים לזה״.

קטש המשיך ודיבר על הסגל של הגרמנים: ״יש להם רוסטר מאוד רחב, במשחקים האחרונים הם לא שיחקו, היו כמה שחקנים שפחות שיחקו בכל משחק מישהו אחר, אבל את הסגנון והשחקנים המרכזיים אנחנו יודעים, ונגיע מוכנים לזה״.

המאמן התייחס לרגע המשמעותי עבורו משנת 2025: ״לא יודע אני לא בן אדם שמתרגש מאירוע ספציפי אחר. אני חושב שחד משמעית סיום המלחמה והחזרה לארץ וקצת לשפיות, וכל חטוף שחזר זה רגע אושר באמת. אלה הדברים. אני חושב שכולנו חולקים את אותם דברים״.

עודד קטש (שחר גרוס)

כשנשאל אם חגג בסילבסטר אמר: ״לא, לא, אני לא אוהב לחגוג תאריכים. גם את החגים שלנו אני לא כזה... אז בטח לא כאלה שהם לא, אבל בירכתי את מי שצריך. שנה טובה. הזדמנות עוד פעם להגיד, שנה טובה לכולם״.