ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"ברצלונה קרובה להחתים את חמזה עבד אלכרים"

דיווח: אל אהלי קרובה לקבל את ההצעה של הקטלונים עבור הכישרון שמציין את יום הולדתו ה-18 וישחק תחילה במילואים. סכום העסקה וגם הבונוסים הנלווים

|
חמזה עבד אלכרים (IMAGO)
חמזה עבד אלכרים (IMAGO)

החתמתו של חמזה עבד אלכרים, שחגג היום יום הולדת 18, בקבוצת המילואים של ברצלונה, נכנסת לשלבים הסופיים. אל אהלי המצרית קרובה לתת את האישור הסופי להצעה של המועדון הקטלוני, שהגדיל כמה סעיפים בהצעה על החלוץ הצעיר וממתין לאישור הסופי. 

האחוזים ממכירה עתידית עלו מ-10% ל-15%, וכן סכום אופציית הרכישה. זו נקבעה בתחילה על 1.25 מיליון אירו לאחר סיום תקופת השאלה של חצי שנה, מינואר עד יוני, וכעת היא תופעל בסכום של 1.5 מיליון אירו. בנוסף, קיימים בונוסים שנקבעו בהתאם לביצועיו בבארסה, שיגדילו את הסכום מ-3 מיליון אירו ל-5 מיליון אירו.

גורמים מצריים הסבירו ל'מונדו דפורטיבו' כי הוועדה המקצועית של אל אהלי התכנסה ביום האחרון של 2025, בראשות מחמוד אל חטיב, ו"סביר מאוד שהם יאשרו את ההצעה של ברצלונה".

במחנה של ברצלונה יש אמונה חזקה שזו עשויה להיות ההצעה הסופית. הוא חגג 18 ב-1 בינואר, ולכן הוא כשיר לחתום. עבד אלכרים אמור לחזק את החלק ההתקפי של מילואי בארסה, לאחר ששני החלוצים שלה, ויקטור ברברה ואוסקר גיסטאו, סבלו מפציעות ארוכות טווח.

חמזה, חלוץ מרכזי שמאלי שהתפרסם בגביע העולם עד גיל 17, נאלץ להיות מוחלף במשחק האחרון, משחק גביע מצרי מול אל מוקאוולון, לאחר שספג חבלה קשה בעקבות מכה בקרסול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
