דאגה גדולה באשדוד: חייבים לצאת מהמשבר

דאגה גדולה במ.ס אשדוד. אחרי ההדחה על ידי הפועל תל אביב בשבוע שעבר, החבורה החבולה של חיים סילבס ממשיכה בצניחה, והפעם במשחק חלש מול מכבי חיפה באצטדיון הי"א, שהסתיים בהפסד מהדהד 4:0 לירוקים. אם הדרומיים לא יחזרו למסלול הניצחונות ומהר, החשש במועדון שהקבוצה תסתבך גם העונה במאבקי התחתית.

באשדוד יצאו מאוד מאוכזבים מהיכולת של השחקנים, שדי התפרקו אחרי השער הראשון של מכבי חיפה. יחד עם זאת, בקבוצה יודעים היטב שכמות החיסורים היא משמעותית מאוד וחוסר התיאום בחלק האחורי שמשתנה ממשחק למשחק, שוב בא לידי ביטוי. “אנחנו ברצף משחקים גרוע, אתמול הכל היה נראה אחרת אם אנסה היה מצליח לעלות אותנו ליתרון, אבל כמו כולם, זאת פחות התקופה שלו. חייבים לצאת מהמשבר הזה", אמרו בקבוצה.

אמש היו חסרים אורי עזו, נועם מוצ’ה, חמודי עאמר, אילי תמם, טימותי אוואני וניר ביטון. ההיעדרויות גרמו למאמן הקבוצה, חיים סילבס, לפתוח עם הקשר האחורי עמנואל אג’יי שוב כבלם, כשרז מאיר ומאור ישילירמק שיחקו כבלמים וזה לא היה נראה מספיק טוב.

חיים סילבס (עמרי שטיין)

סילבס ניסה לשנות במחצית וערך חילוף כפול, אבל זה לא עזר. החלק האחורי באשדוד לא עבד כמו הקישור וההתקפה, היחיד שהראה ניצוצות ומנהיגות הוא הקפטן רועי גורדנה. באשדוד סופרים כעת שבעה משחקים ללא ניצחון, וארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות, כולם על האפס.

אם זה לא מספיק, היריבה הבאה של אשדוד היא הפועל תל אביב, לה הפסידה לפני שבוע בדיוק, באצטדיון בלומפילד. הנחמה היא שאילי תמם וחמודי עאמר יחזרו מהרחקות, כשטימותי אוואני וניר ביטון עשויים להיות כשירים ולחזק את הקישור ובעיקר ההגנה. מי שמאכזב, לאור הציפייה הגדולה ממנו, הוא השוער קרול נימצ’יצקי, שגם אמש נפל למשחק חלש.