יום חמישי, 01.01.2026 שעה 18:57
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

קלינגר עוזב את הפועל חדרה: "נעשה בלב כבד"

המנהל המקצועי שסירב לדרישה לרדת לקווים לצידו של המאמן רותם בר יוסף אמר ל-ONE: "אני חושב שמגיעה לו הזדמנות להוביל כמאמן ראשי. מאחל בהצלחה"

|
ניר קלינגר (חגי מיכאלי)
ניר קלינגר (חגי מיכאלי)

לא רגוע בהפועל חדרה: המנהל המקצועי של הקבוצה, ניר קלינגר, עוזב את הקבוצה. קלינגר הודיע היום ליו"ר יקיר שוורץ על החלטתו לאחר שבמועדון דרשו ממנו לשבת על הספסל ולעזור למאמן, דבר אותו קלינגר סירב לעשות.

‏"הצעד שלי נעשה בלב כבד, ‏אבל מתוך מחשבה בעיקר על הקבוצה ועל המאמן רותם בר יוסף. אני חושב שמגיעה לרותם הזדמנות להוביל את הקבוצה כמאמן ראשי ולפיכך העדפתי לא להענות לדרישה לרדת לקווים. אני רוצה לאחל ליקיר שבאמת עושה לילות כימים והכול למען הפועל חדרה, הצלחה בהמשך הדרך וכך גם לשחקנים ולצוות המקצועי", אמר קלינגר ל-ONE.

כזכור, קלינגר הגיע למועדון בחודש ספטמבר על תקן יועץ מקצועי, כשלאחר מכן בחודש אוקטובר, לאחר עזיבתו של אסי אלימלך, הועבר לתפקיד המנהל המקצועי. הוא היה מעורב מאוד, אך לא רצה להתערב למאמן וכאמור, הבקשה שיירד לקווים, הייתה הקש ששבר את גב הגמל.

רותם בר יוסף (שחר גרוס)רותם בר יוסף (שחר גרוס)

חדרה פתחה את העונה עם אסי אלימלך על הקווים, כאשר הוא הוחלף ברותם בר יוסף. אלא שעד כה, הקבוצה לא מצליחה להתרומם ונמצאת במקום ה-13, כשהיא מקדימה בהפרש השערים בלבד את בני יהודה ומכבי יפו.

