קלינגר עוזב את הפועל חדרה: "נעשה בלב כבד"

לא רגוע בהפועל חדרה: המנהל המקצועי של הקבוצה, ניר קלינגר, עוזב את הקבוצה. קלינגר הודיע היום ליו"ר יקיר שוורץ על החלטתו לאחר שבמועדון דרשו ממנו לשבת על הספסל ולעזור למאמן, דבר אותו קלינגר סירב לעשות.

‏"הצעד שלי נעשה בלב כבד, ‏אבל מתוך מחשבה בעיקר על הקבוצה ועל המאמן רותם בר יוסף. אני חושב שמגיעה לרותם הזדמנות להוביל את הקבוצה כמאמן ראשי ולפיכך העדפתי לא להענות לדרישה לרדת לקווים. אני רוצה לאחל ליקיר שבאמת עושה לילות כימים והכול למען הפועל חדרה, הצלחה בהמשך הדרך וכך גם לשחקנים ולצוות המקצועי", אמר קלינגר ל-ONE.

כזכור, קלינגר הגיע למועדון בחודש ספטמבר על תקן יועץ מקצועי, כשלאחר מכן בחודש אוקטובר, לאחר עזיבתו של אסי אלימלך, הועבר לתפקיד המנהל המקצועי. הוא היה מעורב מאוד, אך לא רצה להתערב למאמן וכאמור, הבקשה שיירד לקווים, הייתה הקש ששבר את גב הגמל.

רותם בר יוסף (שחר גרוס)

חדרה פתחה את העונה עם אסי אלימלך על הקווים, כאשר הוא הוחלף ברותם בר יוסף. אלא שעד כה, הקבוצה לא מצליחה להתרומם ונמצאת במקום ה-13, כשהיא מקדימה בהפרש השערים בלבד את בני יהודה ומכבי יפו.