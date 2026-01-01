יום חמישי, 01.01.2026 שעה 13:10
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

אראל לשחקנים: חייבים להיות "רעים" במגרש

מאמן הפועל חיפה דיבר לשחקניו לקראת הדרבי: "התאכזבתי מהרכות בה שיחקתם, היו הרבה טעויות אישיות של שחקנים". ספק גדול לגבי מצבו של תמיר ארבל

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

אחרי ההפסד הצורב לבני סכנין, הפועל חיפה חזרה היום (חמישי) להתאמן, כדי להתחיל בהכנות לקראת משחקה של הקבוצה ביום שני בדרבי החיפאי. מדובר במשוכה לא פשוטה לנוכח הכושר בו נמצאת המארחת, אבל בקבוצה מאמינים שיש להם את הכלים לנסות ולהתאושש דווקא במשחק הזה.

המאמן גל אראל קיים הבוקר אספת וידאו מהמשחק מול סכנין ואמר לשחקנים: "אני מאוכזב מאוד מהרכות בה שיחקתם. הפסדנו מלא תיקולים מול סכנין. זה לא משנה באיזה מערך אנחנו עולים, אנחנו חייבים להיות יותר ‘רעים’ במגרש. היו הרבה טעויות אישיות של שחקנים, ואם זה יימשך ככה גם מול מכבי חיפה, נהיה בבעיה קשה מאוד. הפנים לדרבי שזה המשחק הכי חשוב לאוהדים ולמועדון וחייבים להגיע בגישה חיובית".

בהפועל חיפה מודאגים מעצם המחשבה שהקבוצה עלולה להסתבך במאבקי התחתית ולא תהיה השנה בפלייאוף העליון, כפי שקרה בשנתיים האחרונות. לפחות על פי הסגל הקיים, נראה שאם הקבוצה לא תתחזק בעוד שני שחקנים כולל בלם יהיה לה קשה שלא להסתבך בתחתית. 

שחקני הפועל חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

"אסור לנו להסתבך וחבל אם לא נגיע לפלייאוף העליון, כי חצי משחק שם יכניס את כל ההכנסה שצפויה לנו השנה מהמשחקים בפלייאוף התחתון, שם, כמו שנראה להבדיל משנים קודמות, אין קבוצות עם הרבה קהל. זה דבר שיואב כץ לוקח אותו בחשבון בכל מה שנוגע להוצאות הרכש לקראת ינואר", אמרו בהפועל חיפה. לקראת הדרבי, יש ספק גדול לגבי מצבו של תמיר ארבל הפצוע .

