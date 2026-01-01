סוף לקריירה: השחיין מתן רודיטי פורש בגיל 27

אחד מהשחיינים הגדולים בתולדות השחייה הישראלית פורש. השחיין האולימפי מתן רודיטי יודיע על פרישה מקריירה ספורטיבית, כאשר יכנס מסיבת עיתונאים בתחילת השבוע הבא ויכריז על כך באופן רשמי.

בגיל 27, רודיטי יסיים את הקריירה כשחיין מים פתוחים. במהלך השנים האחרונות מתן הוביל את הענף, כאשר בשיאו סיים במקום הרביעי באולימפיאדת טוקיו 2020 - מה שהיה להישג השיא של השחייה הישראלית והשחיין שהיה הקרוב ביותר למדליה אולימפית אי פעם.

באליפות העולם 2023 סיים רודיטי במקום השמיני במשחה ל-10 ק"מ, מה שהיה הישג השיא שלו בתחרות העולמית. הוא הספיק להתחרות גם באולימפיאדת פאריס 2024 במי נהר הסיין, שם סיים במקום ה-16 במשחה ל-10 ק"מ. בנוסף, באליפות אירופה 2018 הוא סיים במקום החמישי.

מתן רודיטי (רדאד ג'בארה)

בתקופה האחרונה רודיטי החל לימודים אקדמאיים והפסיק להתאמן באופן סדיר, עד שהודיע לאיגוד השחייה כי החליט לפרוש. מתן הוא בנו של שמואל רודיטי, ששיחק כדורגל בהכח רמת גן.