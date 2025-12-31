יום חמישי, 01.01.2026 שעה 02:28
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3277-346929דטרויט פיסטונס
69%2951-310526ניו יורק ניקס
64%3086-330028בוסטון סלטיקס
59%3135-317827פילדלפיה 76'
55%3312-332229טורונטו ראפטורס
55%3634-369531קליבלנד קאבלירס
54%3304-337728מיאמי היט
50%3248-324428אורלנדו מג'יק
50%3401-331728שיקגו בולס
45%3728-370431אטלנטה הוקס
41%3358-324529מילווקי באקס
35%2965-286526ברוקלין נטס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
22%3356-306527וושינגטון וויזארדס
17%3620-331130אינדיאנה פייסרס
 מערב 
85%2924-327027אוקלהומה ת'אנדר
71%3330-353928דנבר נאגטס
69%2910-315326יוסטון רוקטס
69%2951-309826סן אנטוניו ספרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
57%3184-324528פיניקס סאנס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
41%3479-340129פורטלנד בלייזרס
39%3550-342128יוטה ג'אז
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
32%3150-310428לוס אנג'לס קליפרס
28%3541-323429סקרמנטו קינגס
27%3680-345730ניו אורלינס פליקנס

חתמה שנה בסטייל: גולדן סטייט ניצחה בשארלוט

קרי (26 נק') הוביל ל-125:132 אצל ההורנטס, סל ניצחון לבנקרו ב-110:112 על אינדיאנה, 102:126 להוקס על מינסוטה, קליבלנד רשמה 113:129 על פיניקס

|
סטף קרי נגד קולין סקסטון (רויטרס)
סטף קרי נגד קולין סקסטון (רויטרס)

זה לרוב קורה בימי ראשון, אבל גם היום (רביעי) יש משחקים מוקדמים מבחינת השעון שלנו ב-NBA בעקבות סוף השנה. ראשונה לשחק הייתה גולדן סטייט, שניצחה 125:132 את שארלוט, כאשר לאחר מכן אטלנטה פירקה את מינסוטה עם 102:126. לסיום, את המשחק הצמוד סיפקו אורלנדו ואינדיאה, כאשר המג’יק ניצחו 110:112, וקליבלנד רשמה 113:129 על פיניקס.

קליבלנד קאבלירס (19:16) – פיניקס סאנס (19:14) 113:129

אחרי ארבעה ניצחונות ברציפות, האורחת לא הופיעה ונעצרה עם תצוגה הגנתית לא טובה בכלל. הקאבס רשמו ניצחון שני ברציפות מהצד שלהם, הודות ל-34 נקודות של דונובן מיצ’ל במשחק נפלא, כשמעבר אליו עוד חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות. דווין בוקר קלע 32 נקודות בצד השני ונעזר בדילון ברוקס שהמשיך בעונה הטובה עם 20 משלו, אבל כלו אלו לא הספיקו.

דונובן מיצדונובן מיצ'ל בטירוף (רויטרס)

אינדיאנה פייסרס (6:28) – אורלנדו מג’יק (19:15) 112:110

סגנית האלופה הייתה הכי קרובה שיש לעצור את הרצף שלה שעמד על תשעה הפסדים, אך הוא עלה ל-10 לאחר סל ניצחון של פאולו בנקרו שמונה שניות לסיום. הכוכב אפילו קלע סל ועבירה, אך החטיא מהקו ולבסוף הפייסרס לא הצליחו לקלוע במהלך האחרון, בדרך להעמיק את המשבר ואת המאזן הכי גרוע בליגה. אותו בנקרו הבריק עם 29 נקודות ועשרה ריבאונדים, כשבצד השני פסקל סיאקם רשם 26 נקודות. המג’יק חזרו לנצח אחרי שהפסידו במשחק האחרון שלהם.

פאולו בנקרו עם הכדור (רויטרס)פאולו בנקרו עם הכדור (רויטרס)

אטלנטה הוקס (16:19) – מינסוטה (21:13) 102:126

דווקא בלי טריי יאנג שלא שיחק, ודווקא אחרי שבעה הפסדים ברציפות, ודווקא נגד הקבוצה הקשוחה מנגד בראשות אנתוני אדוארדס, ההוקס חגגו על הפרקט מהרגע הראשון בדרך לעצור את המומנטום הרע ולחזור למסלול, כדי לסיים את 2025 במקום שמוביל לפליי-אין. ג’יילן ג’ונסון המשיך בעונת האולסטאר שלו וכיפה על היעדרות יאנג עם 34 נקודות ו-10 ריבאונדים, כשהוא הוביל שישה שחקנים בספרות כפולות. 30 של אדוארדס לא ינחמו אותו, כמו גם 19 של ג’וליוס רנדל.

טריי יאנג צופה מהצד (רויטרס)טריי יאנג צופה מהצד (רויטרס)

שארלוט הורנטס (11:22) – גולדן סטייט (18:16) 132:125

החבורה של סטיב קר המשיכה לטפס בטבלה עם ניצחון שני ברציפות לאחר שחגגה על ברוקלין קודם לכן, כשהיא המשיכה במסע שלה במזרח עם וי נוסף. סטף קרי הוביל עם 26 נקודות, כשהוא נעזר בג’ימי באטלר שתרם 19 נקודות ו-7 אסיסטים. ההורנטס עשו בדיוק את ההפך ורשמו הפסד שני ברציפות, שמרחיק אותם מהמקום שמוביל לפליי-אין. 33 נק’ של ברנדון מילר לא הספיקו, כמו גם 27 נק’ של לאמלו בול.

