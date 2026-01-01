להתראות ל-The Best: פיפ"א תחליף את הפרס

פיפ"א ממשיכה להפתיע עם ההסכמים האסטרטגיים שלה. הגוף העליון של הכדורגל העולמי, באמצעות הנשיא שלו ג'אני אינפנטינו, הודיע על הקמת פרסים חדשים לשנת 2026 שיכירו בשחקנים, בקבוצות ובהישגים הטובים ביותר של העונה הקודמת בכדורגל הגברים והנשים.

הפרס החדש יחליף את פרסי The Best הנוכחיים, פרס של פיפ"א שנועד להתחרות בכדור הזהב שמאורגן על ידי ‘פראנס פוטבול’ בפאריס. הפרסים החדשים יוענקו בטקס שייערך בדובאי בשנה הקרובה, במועד שטרם נקבע. גם הקטגוריות, שיטות המועמדות או אופן בחירת הזוכים עדיין לא פורסמו.

"ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפ"א, והוד רוממותו השייח' מנסור בן מוחמד בן ראשיד אל מקטום, נשיא מועצת הספורט של דובאי, הודיעו על הקמת טקס פרסים חדש של הכדורגל העולמי שייערך בדובאי", נמסר בהודעת פיפ"א. "זה יהיה הטקס השנתי הרשמי היחיד של פיפ"א להענקת פרסים".

ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

ההכרזה פורסמה במסגרת World Sports Summit 2025, שבו השתתף נשיא פיפ"א. "אנו נרגשים לשלב כוחות עם דובאי, עיר שחיה את הכדורגל במסירות, כדי לפתח אירוע ברמה הגבוהה ביותר. פרסי הכדורגל העולמי הללו יהיו הרבה יותר מטקס: מדובר בדרך חדשנית לחלוק כבוד לכדורגל ולהכיר רשמית באנשים שהציגו את הביצועים הטובים ביותר, על המגרש ומחוצה לו", כתב אינפנטינו.

"דובאי מחויבת באופן מלא לתמוך בהתפתחות הספורט העולמי בכלל והכדורגל בפרט, ובנוסף יש לה את כל הדרוש כדי למלא תפקיד זה בהצלחה, מה שמבטיח השפעה משמעותית של איחוד האמירויות על הספורט הבין-לאומי", אמר השייח' מנסור בן מוחמד בן ראשיד אל מקטום, נשיא מועצת הספורט של דובאי, בפוסט נוסף ברשתות החברתיות.

באותו אירוע אישר אינפנטינו כי הגוף המנהל של הכדורגל בוחן את יישום "חוק ונגר" בנושא נבדל, שיפור ב-VAR ובחינת צעדים נוספים לצמצום בזבוז הזמן.