בתום דרמה: חוף השנהב ניצחה 2:3 ועלתה מהפסגה

שלב הבתים של אליפות אפריקה ננעל הערב (רביעי), עם דרמה וניצחון 2:3 של חוף השנהב נגד גאבון בדרך לשלב הבא מהמקום הראשון. קמרון מצידה ניצחה 1:2 את מוזמביק ועלתה כסגנית על חודו של שער. במשחקים המוקדמים, בית ה’ ננעל כשאלג’יריה סיימה במקום הראשון בזכות 1:3 על גינאה המשוונית, בעוד בורקינה פאסו סיימה במקום השני אחרי שגברה 0:2 על סודן, שעלתה בכל זאת מהמקום השלישי.

שמינית הגמר:

שבת

18:00: סנגל - סודאן

21:00: מאלי - תוניסיה



ראשון

18:00: מרוקו - טנזניה

21:00: דרום אפריקה - קמרון



שני

18:00: מצרים - בנין

21:00: ניגריה - מוזמביק



שלישי

18:00: אלג'יריה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

21:00: חוף השנהב - בורקינה פאסו

חוף השנהב – גאבון 2:3

חוף השנהב חזרה מפיגור כפול לניצחון גדול, כאשר גם אם הייתה מפסידה הייתה עולה. קאקו קלור קאנגה (11) ובניס בואנגה (21) כבשו לזכות גאבון, אבל ז'אן-פיליפ קראסו צימק בדקה ה-44 ואז החלה הדרמה האמיתית כשבדקה ה-84 אוואן גסאן השווה ל-2:2 ובזומאנה טורה הקיע בדקה ה-91 כדי להעניק לפילים ניצחון נהדר.

מוזמביק - קמרון 2:1

הקמרונים קלעו לפיגור משער של ז'ני קטאמו בדקה ה-28, אבל פליסיאנו ז'ונה איזן בגול עצמי בחוף חמש דקות וכריסטיאן קופאנה הפך בדקה ה-55 בדרך לניצחון. לקמרון אותה כמות נקודות ואותו הפרש שערים כמו חוף השנהב, אבל עם פחות שערי זכות ולכן היא עלתה כסגנית.

גינאה המשוונית – אלג'יריה 3:1

אלג’יריה עלתה בהרכב משני ונתנה לכוכבים מנוחה לקראת שלב הנוקאאוט, אך זה לא מנע ממנה מלהתחיל את המשחק בבליץ ולעלות ל-0:3 כבר אחרי 32 דקות משערים של זינדין בלאיד (19’), פארס צ’איבי (25’) ואיברהים מאזה (32’). אמיליו אנסו צימק את התוצאה בדקה ה-50, אך האלג’יראים ניצחו והבטיחו את המקום הראשון, בעוד גינאה המשוונית הודחה מבלי לאסוף אף נקודה.

שחקני נבחרת אלג'יריה חוגגים (IMAGO)

סודן – בורקינה פאסו 2:0

ניצחון נאה של בורקינה פאסו, שסיימה במקום השני בבית. לאסינה טראורה כבש את השער הראשון בדקה ה-16. שמונה דקות לאחר מכן, סודן פספסה הזדמנות להשוות כשאל גוזולי נוח החמיץ פנדל. בדקה ה-85, ארסן קואסי קבע את תוצאת המשחק. למרות ההפסד, סודן סיימה במקום השלישי ותהיה בשלב הבא.