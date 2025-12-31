יום חמישי, 01.01.2026 שעה 06:03
לוד זכתה באליפות הטניס בגברים, רעננה בנשים

שחקני הנבחרת קמחי וצוקרמן גברו על שיוביץ וברנד כדי להעניק זכייה שנייה ללוד. מנהרדט ובוחניק הפכו מול גלושקו וברזניאק לניצחון של רעננה בנשים

הזוכים והזוכות של ליגת Winner בטניס
הזוכים והזוכות של ליגת Winner בטניס

יום הגמרים של ליגת ווינר בטניס ברעננה הגיע לשיאו עם הכרזת האלופות לשנת 2025: מ.ט עירוני רעננה זכתה בתואר הנשים והפועל עירוני לוד זכתה בתואר הגברים לאחר משחקי גמר איכותיים ומותחים שנערכו לעיני קהל שהגיע לתמוך בקבוצות.

בנשים, המאבק בין מועדון טניס רעננה להפועל עירוני לוד סיפק מתח עד הרגע האחרון: לינה גלושקו (לוד) פתחה עם ניצחון 4:6, 5:7 על מיקה בוחניק (רעננה) אך אופיר מנהרדט (רעננה) החזירה את ההתמודדות ל־1:1 עם ניצחון מרשים 6:0, 1:6, 3:6 על שלי ברזניאק.

ההתמודדות הוכרעה במשחק זוגות בו גברו מיקה בוחניק ואופיר מנהרדט על לינה גלושקו ושלי ברזניאק 2:6 4:6 וזכו בתואר. 

הזוכות של מ.ט עירוני רעננה
לינה גלושקו

גם בגמר הגברים קיבלנו מפגש מסקרן בין רעננה ללוד. דניאל צוקרמן (לוד) חתם יום מרשים עם ניצחון בשלוש מערכות על דן ברנד (רעננה) בתוצאה 4:7, 7:6, 2:6, והציג טניס חזק ברגעי ההכרעה.

אייל שיוביץ
דן ברנד
אוראל קמחי
דניאל צוקרמן

בהמשך אוראל קמחי (לוד) גבר על אייל שיוביץ (רעננה) במשחק צמוד מאוד 6:7 6:7 וחתם את ההתמודדות עם ניצחון 0:2 ללוד אשר זכתה באליפות זו השנה השנייה ברציפות.

