ברהים דיאס סיכם על חוזה חדש עד 2030 בריאל

האובססיה של מרוקו לברהים דיאס נמצאת בשיאה. שלושת השערים של שחקן ריאל מדריד בשלושה משחקים, מעמדו כמלך שערי הטורניר בשלב זה, עם 3 שערים, יחד עם איוב אל-כאעבי וריאד מחרז, והמנהיגות המוחלטת שלו בשלב הבתים של גביע אפריקה לאומות, הציבו אותו באור הזרקורים.

הדבר הצית שמועות בנוגע לחידוש חוזהו עם ריאל מדריד לעונות הבאות, שטרם הוכרז באופן רשמי. ריאל מדריד כבר התקדמה בקיץ האחרון להסכם על חידוש חוזהו של הקשר, והפכה אותו לשחקן מפתח בתוכניות העתיד של המועדון, כך לפי ‘מארקה’.

חוזהו של השחקן מסתיים ב-2027, אך חידוש למספר שנים נוספות כבר סוכם, שכן במועדון רואים בתרומתו חיונית. בגיל 26, הוא מחויב באופן מלא לעתיד הקבוצה לפחות ל-5 השנים הקרובות.

נזכיר כי ברהים דיאס חידש את חוזהו עם ריאל מדריד בפעם האחרונה ביוני 2023. המרוקאי הצטרף למועדון ב-2019 וההופעות שלו התקבלו היטב בברנבאו, הן ביציעים והן בתא הכבוד. לכך מצטרפת גם ההערכה הרבה של צ'אבי אלונסו כלפי השחקן, אף שלא פתח איתו באופן קבוע בתקופה האחרונה.