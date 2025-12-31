"לשחק בסעודיה זה ***, סובל מלעזוב את משפחתי"

אתלטיק בילבאו תפתח את חודש ינואר כבר בשבת הקרובה מול אוססונה, ויומיים לאחר מכן תמריא לג'דה, שם תפגוש את ברצלונה באחד מחצאי גמר הסופר קאפ. קפטן הבאסקים, איניאקי וויליאמס, ברור לחלוטין לגבי המשמעות של המסע היבשתי הזה: "לשחק בסעודיה זה ז**", הדגיש.

חלוץ בילבאו לא רואה כמעט שום היגיון בקיום הטורניר בסעודיה, מאחר שהדבר מצמצם את האפשרות להגעת קהל רב וגורם לקבוצה כמו בילבאו להרגיש זרה באצטדיון ואל מול קהל שלא מזהה אותה. הפעם מתווסף לקפטן גם קושי אישי, שכן הוא עתיד להפוך לאב לראשונה השבוע.

במועדון יבחנו את הסיטואציה, ולא מן הנמנע שיאפשרו לו לוותר על הנסיעה. "לעזוב את אשתי והבן שלי כאן זה סבל אמיתי", אמר. עם זאת, השחקן לא ביקש להשתחרר מהמסע. "אני עומד לרשות המועדון ואנסה לעבור את הסופר קאפ הכי טוב שאפשר", הוסיף.

האח הבכור למשפחת וויליאמס ציין שפגרת חג המולד עשתה טוב לקבוצה, "כי היינו צריכים להתנתק", ואמר שאינו מבין את הביקורת סביב התאמתו של ארנסטו ואלוורדה לתפקיד המאמן. "קשה לי להבין את זה. הקבוצה מאחוריו ב-1000%. הוא המאמן שהחזיר אותנו להיות אלופים". איניאקי מצפה לפתיחת שנה חזקה של האריות ב-2026 ולא מאבד את הפוקוס על הגביע. "אנחנו רוצים לזכות שוב בתואר הזה, אבל להישאר עם הגישה השקטה שהובילה אותנו לזכייה הקודמת. כולנו יודעים אילו לילות נפלאים הגביע העניק לנו".