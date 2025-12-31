יום רביעי, 31.12.2025 שעה 18:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"לשחק בסעודיה זה ***, סובל מלעזוב את משפחתי"

קפטן אתלטיק בילבאו איניאקי וויליאמס היה חד משמעי בנוגע לתנאי קיום הסופר קאפ הספרדי במדינה הערבית: "לעזוב את אשתי והבן בספרד זה סבל אמיתי"

|
איניאקי וויליאמס (IMAGO)
איניאקי וויליאמס (IMAGO)

אתלטיק בילבאו תפתח את חודש ינואר כבר בשבת הקרובה מול אוססונה, ויומיים לאחר מכן תמריא לג'דה, שם תפגוש את ברצלונה באחד מחצאי גמר הסופר קאפ. קפטן הבאסקים, איניאקי וויליאמס, ברור לחלוטין לגבי המשמעות של המסע היבשתי הזה: "לשחק בסעודיה זה ז**", הדגיש.

חלוץ בילבאו לא רואה כמעט שום היגיון בקיום הטורניר בסעודיה, מאחר שהדבר מצמצם את האפשרות להגעת קהל רב וגורם לקבוצה כמו בילבאו להרגיש זרה באצטדיון ואל מול קהל שלא מזהה אותה. הפעם מתווסף לקפטן גם קושי אישי, שכן הוא עתיד להפוך לאב לראשונה השבוע.

במועדון יבחנו את הסיטואציה, ולא מן הנמנע שיאפשרו לו לוותר על הנסיעה. "לעזוב את אשתי והבן שלי כאן זה סבל אמיתי", אמר. עם זאת, השחקן לא ביקש להשתחרר מהמסע. "אני עומד לרשות המועדון ואנסה לעבור את הסופר קאפ הכי טוב שאפשר", הוסיף.

האח הבכור למשפחת וויליאמס ציין שפגרת חג המולד עשתה טוב לקבוצה, "כי היינו צריכים להתנתק", ואמר שאינו מבין את הביקורת סביב התאמתו של ארנסטו ואלוורדה לתפקיד המאמן. "קשה לי להבין את זה. הקבוצה מאחוריו ב-1000%. הוא המאמן שהחזיר אותנו להיות אלופים". איניאקי מצפה לפתיחת שנה חזקה של האריות ב-2026 ולא מאבד את הפוקוס על הגביע. "אנחנו רוצים לזכות שוב בתואר הזה, אבל להישאר עם הגישה השקטה שהובילה אותנו לזכייה הקודמת. כולנו יודעים אילו לילות נפלאים הגביע העניק לנו".

