הסיפור מאחורי ה"הוא נשאר" של פיקה וניימאר

דניס סוארס חזר בזיכרונו ושלף אחד הפרקים המדוברים ביותר בהיסטוריה המודרנית של ברצלונה. שחקן אלאבס, שבעבר שיחק בקאמפ נואו, סיפר בתוכנית After של Post United כיצד נולד הפוסט האייקוני של ג’רארד פיקה עם ניימאר, זה עם הכיתוב "הוא נשאר", שהצית את הרשתות החברתיות ב-23 ביולי 2017.

הקשר נזכר שלמרות הרושם החיצוני, כולם בחדר ההלבשה ידעו מה עומד לקרות. "היה רגע שבו כבר ידענו שהוא עוזב. עם התמונה של 'הוא נשאר', כבר ידענו שהוא בחוץ", הודה בצחוק. "היינו בתקופת קדם עונה וכל המהומה סביב העתיד של ניימאר תפסה אותנו בהפתעה. אבל היה רגע שבו כבר ידענו שהוא עוזב. התחלנו להגיד לפיקה שאין לו אומץ והוא ניתק. הוא כבר היה כמעט בחוץ באותו שלב", סיפר הספרדי, שהיה עד ישיר לאותה סצנה שהפכה בסופו של דבר לסמל של הקיץ הכחול-אדום.

ובכל זאת, דניס הודה שחלק מחבריו לקבוצה ניסו לעצור את עזיבתו של הברזילאי. "היו חברים קרובים שניסו לשכנע אותו להישאר, וגם אני חושב שהוא היה צריך להישאר. הוא היה אמור להיות ענק בברצלונה. הוא היה בדרך להיות מספר 1", קבע.

ליאו מסי עם דניס סוארס (La Liga)

כמה ימים לאחר מכן, פ.ס.ז’ הפעילה את סעיף השחרור בסך 222 מיליון אירו ששינה הכל. במהלך הזה עבר ניימאר לפ.ס.ז’, ואוהדי ברצלונה נותרו לראות כיצד אחת משלישיות ההתקפה האימתניות ביותר בכדורגל המודרני נעלמת.