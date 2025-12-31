יום רביעי, 31.12.2025 שעה 18:53
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

הסיפור מאחורי ה"הוא נשאר" של פיקה וניימאר

דניס סוארס חושף שחדר ההלבשה של ברצלונה כבר ידע שהברזילאי עוזב כשפיקה פרסם את התמונה המפורסמת ב-2017: "אמרנו לג'רארד שאין לו אומץ לפרסם"

|
פיקה וניימאר (אינסטגרם)
פיקה וניימאר (אינסטגרם)

דניס סוארס חזר בזיכרונו ושלף אחד הפרקים המדוברים ביותר בהיסטוריה המודרנית של ברצלונה. שחקן אלאבס, שבעבר שיחק בקאמפ נואו, סיפר בתוכנית After של Post United כיצד נולד הפוסט האייקוני של ג’רארד פיקה עם ניימאר, זה עם הכיתוב "הוא נשאר", שהצית את הרשתות החברתיות ב-23 ביולי 2017.

הקשר נזכר שלמרות הרושם החיצוני, כולם בחדר ההלבשה ידעו מה עומד לקרות. "היה רגע שבו כבר ידענו שהוא עוזב. עם התמונה של 'הוא נשאר', כבר ידענו שהוא בחוץ", הודה בצחוק. "היינו בתקופת קדם עונה וכל המהומה סביב העתיד של ניימאר תפסה אותנו בהפתעה. אבל היה רגע שבו כבר ידענו שהוא עוזב. התחלנו להגיד לפיקה שאין לו אומץ והוא ניתק. הוא כבר היה כמעט בחוץ באותו שלב", סיפר הספרדי, שהיה עד ישיר לאותה סצנה שהפכה בסופו של דבר לסמל של הקיץ הכחול-אדום.

ובכל זאת, דניס הודה שחלק מחבריו לקבוצה ניסו לעצור את עזיבתו של הברזילאי. "היו חברים קרובים שניסו לשכנע אותו להישאר, וגם אני חושב שהוא היה צריך להישאר. הוא היה אמור להיות ענק בברצלונה. הוא היה בדרך להיות מספר 1", קבע.

ליאו מסי עם דניס סוארס (La Liga)ליאו מסי עם דניס סוארס (La Liga)

כמה ימים לאחר מכן, פ.ס.ז’ הפעילה את סעיף השחרור בסך 222 מיליון אירו ששינה הכל. במהלך הזה עבר ניימאר לפ.ס.ז’, ואוהדי ברצלונה נותרו לראות כיצד אחת משלישיות ההתקפה האימתניות ביותר בכדורגל המודרני נעלמת.

