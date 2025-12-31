רכש מרשים: סנדי כהן הצטרף רשמית למכבי חיפה

מכבי חיפה בכדורסל הודיעה היום (רביעי) על רכש מרשים: סנדי כהן חתם רשמית, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הגארד פתח את העונה הזו בהפועל ת"א, ובעונה שעברה העמיד ממוצעים של 9.1 נקודות, 3.4 ריבאונדים, 1.8 אסיסטים וחטיפה בהפועל עפולה.

את הקריירה המקצוענית שלו התחיל סנדי כהן במכבי תל אביב, בה שיחק בשנים 2019-2021 וזכה איתה בשתי אליפויות. בהמשך שיחק 4 עונות בבני הרצליה, איתה זכה בגביע היסטורי והעפיל לגמר הפלייאוף ב-2022.

מאמן חיפה, מיקי גורקה, אמר: "בתקופה האחרונה חיפשנו שחקן משמעותי שיחזק את הקבוצה. אני שמח ששחקן עם האיכויות, הניסיון והכישרון של סנדי מצטרף אלינו, ובטוח שהוא יסייע לנו בהמשך העונה".