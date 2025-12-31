"אני באמת מופתע, יונייטד שוב לא שיחקה נכון"

האמוציות באנגליה סוערות אחרי עוד אכזבה שסיפקה מנצ’סטר יונייטד. בתקשורת המקומית מתקשים לקבל את חוסר היציבות של הקבוצה כאשר קפטן השדים האדומים בעבר ופרשן ‘סקיי ספורטס’ בהווה, גארי נוויל, היה מהבולטים להביע את התסכול מהמצב הקיים. נוויל הביע ביקורות נוקבות בעיקר על המאמן רובן אמורים שמתקשה לייצר רצף ניצחונות. אי שביעות גדול גם מהיכולת של השחקנים.

אתמול (שלישי) אירחה מנצ’סטר יונייטד את נועלת הטבלה וולבס ממנה נפרדה ב-1:1 במסגרת מחזור אמצע השבוע של הפרמייר ליג. קבוצתו של רובן אמורים רצתה לסיים את שנת 2025 בפורמה טובה כשהגיעה למשחק אחרי ניצחון 0:1 על ניוקאסל ב’בוקסינג דיי’ ואחרי שניצחה את הזאבים לפני פחות מחודש 1:4 במשחק חוץ. בשל כך לא בפעם הראשונה העונה אוהדי הקבוצה הגיעו עם ציפיות להצליח לחבר רצף ניצחונות, ואולי לעלות על דרך המלך, אך לצערם הם ראו את קבוצתם אובדת עצות מול היריבה החלשה ביותר בליגה.

לאחר המשחק הסביר שדרן ‘סקיי ספורט’, נוויל, כי במשחקים האחרונים מנצ’סטר יונייטד שיחקה במערך 4-2-3-1 ומעבר לתוצאות נראתה טוב יותר על המגרש. משום כך הביקורת על המאמן הפורטוגלי שבחר לחזור למערך 3-4-3 שפחות הצליח לקבוצתו העונה: “אני באמת מופתע, חושב שראיתי מספיק משחקים של יונייטד בשבועות האחרונים, צפיתי בשישה מתוך שבעת המשחקים האחרונים ואני יודע מה נכון ומה לא נכון, היום זה שוב לא היה נכון”.

גארי נוויל, מאוכזב מהרבה סיבות (IMAGO)

קפטן העבר של האדומים הרחיב בדבריו: “ג’ושוע זירקזי צריך לרדוף אחרי שחקנים בצד הימני כמעט כמו מגן, פטריק דורגו מוצב כמגן שמאלי איפה שהוא לא מצליח לשחק טוב, איידן היבן הוצב כבלם ימני, כל אלה גרמו ליונייטד להיראות פחות טוב מבשבועות האחרונים”. צריך להגיד שהיו ליונייטד חיסורים משמעותיים בסגל כמו ברונו פרננדש, מייסון מאונט ואמאד דיאלו, אך בתקשורת לא נותנים מקום לתירוצים מאחר שמדובר ביריבה הממוקמת בתחתית הטבלה.