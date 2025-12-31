יום שישי, 02.01.2026 שעה 15:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

מכה נוספת: יובל שניידרמן ייעדר מעל חודש

אחרי פיטורי יזרעאלי, הפועל גליל עליון איבדה גם את הגארד, שסובל מקרע בשריר הירך האחורי. ממשיכים החיפושים אחרי מאמן. וגם: החיזוקים שעל הפרק

|
יובל שניידרמן (ניסן עייש)
יובל שניידרמן (ניסן עייש)

בהפועל גליל עליון סופגים כרגע מכה אחרי מכה. אחרי פיטוריו של המאמן גוני יזרעאלי, הקבוצה הודיעה הבוקר (רביעי) כי יובל שניידרמן שהרגיש את שריר הירך האחורי וירד מהמגרש, במהלך ההפסד הביתי למכבי ראשון לציון ביום ראשון, עבר בדיקת MRI והוא סובל מקרע בשריר. הגארד צפוי להיעדר לתקופה של בין שלושה לשישה שבועות.
 
יובל שניידרמן (24, 1.85) תרם עד כה בליגה 7.3 נקודות, 4.3 אסיסטים, 3.3 ריבאונדים ומדד יעילות של 9.6. 

במקביל הקבוצה ממשיכה לחפש מאמן. כפי שפרסמנו כאן אתמול, ברק פלג, מאמן מ.כ עוטף דרום, קיבל פנייה, אך השיב בשלילה. גם גיא גודס קיבל הצעה, אך נוטה כרגע להישאר בתפקידו כמנהל המקצועי באליצור אשקלון. מי שעוד צפוי לקבל פניה הוא רועי פרל, שמאז שפוטר מהפועל חיפה בחודש אפריל השנה, נמצא ללא קבוצה.

יובל שניידרמן זורק (אורן בן חקון)יובל שניידרמן זורק (אורן בן חקון)

הקבוצה מנסה גם להתחזק בשחקנים נוספים ובוחנת את השוק. בגליל מחפשים שחקנים בעמדות הרכז,  3 ו-4 כשעל הפרק הבאת שני שחקנים זרים, כשאחד מהם כנראה במקום סם אלג'יקי.

