יום רביעי, 31.12.2025 שעה 11:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"התכוננו טוב, באים כדי לקחת נקודות בטרנר"

בהפועל י-ם דרוכים לקראת הפועל ב"ש ב-20:00, יונתן ליש: "כשאנחנו משחקים כיחידה אחת יכולים לקרות דברים טובים". סגל חסר לזיו אריה, דומג'וני חוזר

|
יונתן ליש (חגי מיכאלי)
יונתן ליש (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים תגיע הערב (רביעי, 20:00) לאצטדיון טוטו טרנר למפגש מול מוליכת הליגה, הפועל באר שבע. הירושלמים מגיעים מעט מעודדים אחרי הניצחון בטדי (0:2 על הפועל אום אל פאחם בגביע המדינה), כשבמועדון מקווים שהתחושה החיובית מהשבוע האחרון תתורגם לנקודות יקרות במאבקי הליגה.

בבירה שואבים אופטימיות מהיכולת המשתפרת, ומי שזכה למחמאות הוא ג'ון אוטומאו בן ה-18, שכבש שער בכורה והראה התקדמות מרשימה בחודש האחרון. גם השוער בן גורדין וינון אליהו, שערכו בכורות בגביע, העניקו לזיו אריה חומר למחשבה. עם זאת, הסיפור הגדול של הירושלים מול ב"ש הוא ההיסטוריה: מדובר בקבוצת ליגת העל היחידה שהירושלמים לא הצליחו לנצח מאז חזרתם לליגה הבכירה, כשבסיבוב הראשון זה נגמר בתבוסה כואבת (5:1).

המתח סביב המפגש רק מתגבר לאור העובדה שהגרלת שמינית גמר גביע המדינה, שנערכה לאחרונה, זימנה לשתיים מפגש כפול וסמוך במיוחד: האדומים-שחורים ייצאו שוב למשחק חוץ בטרנר כבר ב-13.1 להתמודדות על הכרטיס לרבע הגמר. המפגש הערב הוא למעשה יריית הפתיחה ל”מיני סדרה” שתעמיד את הירושלמים למבחן כפול מול המוליכה בתוך פחות משבועיים.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

בלם הקבוצה, יונתן ליש, שידר דריכות לקראת המפגש בבירת הנגב: “אנחנו מגיעים באנרגיות טובות ואחרי הכנה טובה מאוד, במטרה לקחת נקודות. כולם יודעים כמה קשה לעשות את זה בטרנר ומה האיכות של היריבה, בטח לאור המצב שלנו בטבלה. אבל כשאנחנו משחקים כיחידה אחת יכולים לקרות דברים טובים - זו הגישה שנביא”.

בהפועל ירושלים אמרו על היריבה מהנגב: “הם קבוצה בשלה לאליפות העונה. הם שומרים על יציבות מרשימה, ומדובר בהגנה הטובה בליגה ובהתקפה השנייה בטיבה”. גורם במועדון הוסיף לגבי האיום המרכזי: “השינוי הגדול אצלם הוא היכולת של דן ביטון (13 שערים העונה, 3 מהם בטדי בסיבוב הראשון). הוא בעל הבית בשליש הקדמי והם נוהגים להעמיס שם שחקנים דרך לחץ גבוה”.

בהפועל ירושלים יודעים שהמפתח המרכזי בטרנר יהיה הריכוז בפתיחה: “אם נחלק שוב גול מוקדם כמו בסיבוב הראשון, חבל לנו על הזמן”, אמרו במועדון. “צריכים לעמוד טוב, לסגור ולהתמודד עם האינטנסיביות שלהם. הראינו בעבר שאנחנו יודעים לעשות את זה במעמדים דומים”.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

בצד המקצועי, זיו אריה יצטרך להסתדר עם סגל חסר. איליי מדמון (קרע בארבע ראשי) ייעדר מהמשחק, וגם מתן חוזז (מתיחה בהמסטרינג) לא צפוי להיות בסגל. עומר אגבדיש, שסבל ממתיחה במפשעה, נמצא במגמת שיפור ויעבור מבחן כשירות. החדשות הטובות מגיעות מכיוונו של דויד דומג'וני, שחוזר מהשעיה בשל צהובים.

