"יש היום פגישה בעירייה לגבי היכל חדש בת"א"

בעיצומה של עונה נהדרת, הפועל ת”א עומדת בפני רגע מרגש: בכורה ביורוליג בהיכל. האדומים יארחו הערב (שלישי, 21:05) את ז’לגיריס קובנה בניסיון לשמור על ראשות היורוליג שבוע נוסף, ולקראת המשחק מנכ”ל היכלי הספורט בתל אביב, מאור בנימיני, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

תספר לנו על ההכנות קצת למשחק של הפועל ת”א מול ז’לגיריס.

”הכל כבר מוכן, יש דברים שאנחנו מתכננים כבר הרבה זמן. היום זה קורה”.

כל התאים נמכרו?

”לא כולם, אבל הם בכיוון”.

כמה?

”לא יודע להגיד לך בדיוק. זה באמת משמח גם ברמה הלאומית והעירונית. מקווה שאיפשהו בסוף גם הספורט היותר מוסדי יחזור אלינו”.

יש משהו חדש עם בניית היכל חדש?

”אני בדיוק הולך לפגישה בעירייה בנושא. החלטה על הקמה של היכל כזה גדול שזה משהו אסטרטגי זה דבר שלוקח זמן. כרגע העירייה התחילה להתחיל תהליך של תכנון ראשוני של העניין. זה תהליך די ארוך וזה לוקח את הזמן שלו”.

שאתה מדבר על היכל גדול ואסטרטגי, מה הכוונה?

”20,000 מקומות”.

זה יהיה עוד עשר שנים מהיום?

”זה יכול להיות גם פחות וגם יותר”.

איפה הוא יוקם?

”זאת אחת הסוגיות שעל הפרק בפגישה. משתתפים בה ראשי התכנון שלה עירייה”.

מה האופציות?

“גם בדרום העיר, ויש גם את החלופה של היכל שלמה. לא בטוח שיהרסו ויבנו מחדש. אלה הדברים של התכנון הראשוני, בשביל שבסוף שנגיע לביצוע הדברים ייעשו על בסיס עבודת מטה מסודרת. העניין זה התכנון שלוקח את הזמן, בסופו של דבר זה גם התפקיד. מהניסיון שאנחנו יודעים אנחנו מדברים על 700-800 מיליון עד מיליארד שקל”.

שיפוץ בלומפילד כמה עלה?

”500 מיליון”.

מה יהיה עם האמירה הזאת של חולדאי והימי גשם?

”הוא צודק. בסוף יש לנו 3 קבוצות שמשחקות בבלומפילד שזה הרבה. הסטטיסטיקה שאני מכיר זה שלא היה יותר מיום יומיים גשם בשנה”.

למה אוהדים צריכים לחזור סחוטים בכף רגל ועד ראש?

”קודם כל הגיעו די הרבה, כמעט 8,000 אוהדם, זה לא קצת. כל פעם שיורד גשם אני אומר את אותה תשובה, זה מה שיש”.

גם הגג שקיים אנשים נרטבו.

”גם אם תשב בסמי עופר או בטדי זה לא גג מלא. בסוף זה לא נעים להירטב. אם נוכל למצוא את האיזון הנכון של עלות לבין אי פגיעה בדשא”.

כמה עולה השלמה של הגג?

”כמה עשרות מיליונים. אבל אנחנו רוצים לעשות עוד דברים כמו מתחם של בריכות אולימפיות בהדר יוסף. בעירייה צריך גם לבנות בתי ספר ודברים אחרים”.

כמה בריכות תבנו?

”שתי בריכות. מה שמוביל אותנו זה מה שהמתקן הזה יכול לעשות. אנחנו רוצים שהמתקן הזה יטופל לארח לפחות אליפות אירופה, ולזה אתה צריך שתי בריכות של 50, ולכן חושבים בגדול. גם שאתה מדבר על הגג בבלומפילד אתה מדבר על משהו שלא מונע מבלומפילד לארח איזושהי תחרות”.

הזכרת את הדר יוסף, אתמול הייתה שם תפיסה של שבחים.

”קודם כל אתה לא יודע מה היה”.

תפסו שם חמישה שבחים, אחד עם ת.ז מזויפת ישראלית, שהמעסיק שלהם טוענת שהיא לקחה על עצמה את הכל. אני אומר לך, אני לא מבין מה הנהלים, מי בודק?

”אני מכיר נתונים אחרים, לא יודע בדיוק את הדברים. המספר שאני יודע היה פחות, אבל אני לא יודע גם מה ומי. בסופו של דבר הנושא של שבחים לא מתחיל ונגמר במקום כזה אור אחר, זה מכת מדינה. אנחנו עושים אצלנו את כל מה שאנחנו כיולים לעשות כולל ביקורות ובדיקה של ת.ז של העובדים שמגיעים ועובדים אצלנו מבחינת ניקיון. גם הקבלן ניקיון שלנון מחויב כלפינו להעסיק רק ובדים עם ת.ז כחולה ואישורים. יש לו מפקח עבודה במקום והדברים האלה נבדקים. זה מקרה שאנחנו תחקרנו אותו מול הקבלן, ואם נראה שהוא פעל לא כמו שצריך נעשה דברים. יש בעיה, אם לנו מביאים ת.ז קשה מאוד להגיד אם היא מזויפת”.

אני חושב שזה צריך לגרום לכם להסיק מסקנות.

”ברור. בגלל שהמקום שלנו הוא מקום מרכזי אני רואה בזה גם אחריות אישית שלי. הבעיה היא לא באחד שנתפס פה זו מכת מדינה. יש עוד הרבה שבחים בארץ. נעשות בדיקות קפדניות על העובדים שלנו”.

תוך כמה זמן הבריכות יהיו מוכנות?

”באזור השנתיים וחצי”.