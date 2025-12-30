היורוליג קנסה את מכבי תל אביב ב-10,000 אירו

מכבי תל אביב נמצאת ברצף מדהים ובתקופה נהדרת בסך הכל, והרבה קרדיט אפשר לתת לחזרת המשחקים לישראל. רק שבאחד המשחקים שהתקיימו כאן, בו הצהובים גברו על ולנסיה בתום מותחן, היה אירוע מעט פחות נשים מבחינת הספרדים והיום (שלישי) הקבוצה הישראלית נענשה על כך.

ביורוליג הוציאו הודעה רשמית בה הם מודיעים שמכבי תל אביב נקנסה ב-10,000 אירו, זאת על האירועים שהתרחשו במשחק נגד ולנסיה, שהיה לפני כשבועיים. כזכור, ולנסיה ומאמנה פדרו מרטינס הגיעו לארץ אחרי שיצאו נגד ישראל, והתקבלו כאן עם קבלת פנים די חמה.

בהודעה נרשם: “על מכבי תל אביב נגזר קנס של 10,000 אירו בעקבות קריאות פוגעניות שהופנו ישירות לעבר ולנסיה ולמאמן הראשי שלה, פדרו מרטינס, במשחק שהתקיים בין מכבי תל אביב לוולנסיה, זאת בהתאם לתקנון של היורוליג”.