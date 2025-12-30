יום שלישי, 30.12.2025 שעה 17:47
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

'חוק הגובה' מאיים על עתיד הכישרון של אתלטיקו

השוער איניגו אסוריי גנב את ההצגה ב-LaLiga Futures עם מגוון הצלות ושער מול יובנטוס, אבל הוא עומד בפני בעיה שמעמידה את עתידו בספק. כל הפרטים

|
דייגו סימאונה (גרוק)
דייגו סימאונה (גרוק)

לאתלטיקו מדריד יש דרישה שלפיה שוערים חייבים להגיע לגובה מינימלי של 1.85 מטר כדי להמשיך במועדון לגיל הנוער, מה שמציב סימן שאלה בנוגע לעתידו של אחד הכישרונות הבולטים שלה. מדובר באיניגו אסוריי בן ה-12 שהוכיח בטורניר LaLiga FC Futures שגובה הוא לא תמיד חזות הכול. השוער הצעיר, שגובהו עומד כיום על כ-1.65 מטר בלבד, היה השחקן הדומיננטי והמשפיע ביותר בטורניר - כזה שכמעט ולא הותיר ספק מי הכוכב האמיתי בין הקורות.

אסוריי בלט לאורך כל הדרך עם הצלות מכריעות, אך רגע השיא הגיע ברבע הגמר מול יובנטוס, כשכבש שער נדיר והיסטורי בבעיטה מתוך רחבת השער שלו. בחצי הגמר מול ריאל מדריד הוא הפך לגיבור בדו-קרב הפנדלים, כשעצר בעיטות של הוגו ושל אלכס, שניים מהשחקנים המסוכנים ביותר של היריבה הלבנה. גם בגמר עצמו, מול ויאריאל, הוא היה זה שהחזיק את אתלטיקו במשחק – תחילה בדקות הפתיחה, כשוויאריאל פתחה טוב יותר, ובהמשך בדקות הסיום, כאשר הקבוצה הצהובה לחצה בעוצמה וחיפשה, ואף הייתה ראויה, לשער שוויון. אסוריי פשוט אמר לא.

באתלטיקו כבר מאוהבים בשוער הצעיר. בצוות המקצועי לא מסתירים את ההתלהבות מהבשלות, הביטחון והאינסטינקטים שהוא מפגין. “מה שאתם רואים כאן מאיניגו זה אולי עשרה אחוז ממה שהוא באמת”, סיפר חאבי רודריגס, עוזר מאמן במחלקת הנוער של אתלטיקו, “הוא עולה להתאמן גם עם קבוצת ילדים א’, עוצר הכול ברחבה ואנחנו פשוט מאושרים ממנו”.

יאן אובלק (La Liga)יאן אובלק (La Liga)

ועדיין, לצד ההווה המזהיר, קיימת אי ודאות לגבי העתיד. אסוריי אמנם רק בן 12 ויש לו עוד זמן לגדול ולהתפתח פיזית, אך מדיניות המועדון הופכת את סוגיית הגובה לגורם משמעותי בהמשך דרכו. בינתיים, הוא נהנה מהרגע הגדול בקריירה הצעירה שלו – אליפות LaLiga FC Futures, הופעות ענק מול קהל גדול ותמיכה מרגשת מהמשפחה ביציע.

גיבור העתיד? השוער של אתלטיקו

כך או כך, לפחות בטורניר הזה, איניגו אסוריי הוכיח שגם בלי 1.85 מטר – אפשר להיות ענק.

