"מחפשים מועדון מוביל לפרויקט לזכרו של איתי"

בשבעה באוקטובר יצא סמ”ר איתי אליהו מרציאנו ז”ל מביתו והצטרף ללחימה בדרום בעקבות קריאה מיחידתו. הוא שירת כלוחם ומפקד טירונים בבא”ח צנחנים והיה מוכר כמנהיג טבעי, חד, אחראי ואכפתי. בדרכו לשדרות נתקל הכוח שבו שירת בקבוצת אזרחים סמוך לצומת יד מרדכי, איתי ירד להגן עליהם ובקרב שהתפתח נפל לצד שני אזרחים נוספים, תוך שמנע חדירת מחבלים ליישוב.

איתי היה ספורטאי מצטיין, ומשפחתו רוצה להנציחו דרך מיזם חינוכי-חברתי בעולם הכדורגל. מי שמסייעת למשפחה בהקמת המיזם היא עמותת “אור לתקומה”. מייסד ומנכ”ל העמותה, אביב חמו, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לדבר על דמותו של איתי, רגעי הבחירה והשליחות בשבעה באוקטובר ועל הרצון להפוך את האהבה לכדורגל לכלי חינוכי־ערכי שממשיך את דרכו גם אחרי נפילתו.

תספר לנו על המיזם המיוחד הזה.

”קודם מילה על העמותה. הקמנו אותה שלושה קצינים משוחררים שהיום עושים מילואים 24/7 , וכל המטרה של העמותה היא לסייע למשפחות שכולות בפרויקטים של הנצחה”.

סמ"ר איתי מרציאנו ז"ל (באדיבות עמותת אור לתקומה)

איך הפרויקט הזה הולך להיראות?

”הפרויקט לזכרו של איתי מרציאנו ז”ל הוא מדהים ומיוחד. כל הפרויקטים שאנחנו רוצים לעשות הם פרויקטים שמערבים את הקהילה. איתי היה שוער עד גיל נוער והיה צריך להחליט אם הוא הולך לשרת או להמשיך בכיוון של הכדורגל, והוא בחר בצבא. הוא הלך לצנחנים והוא נהרג לצערי ב-7 באוקטובר בהגנה על קיבוץ יד מרדכי.

“המשפחה רוצה להנציח אותו בעזרת הכדורגל, ואם נצליח לשלב קבוצות בכירות עם נוער זה יהיה מדהים. רגע לפני ה-7 באוקטובר, ביום הולדת שלו, איתי הלך להתנדב, הוא אהב להקצות את היום שלו לעזרה ונתינה לזולת. ביום הולדת האחרונה שלנו אנחנו ארגנו התנדבות לזכרו במושב יכיני שבעוטף, שהגיעו גם בני נוער וקבוצת ספורט. זאת התרומה שלנו לזכרו”.

איתי מרציאנו ז"ל בצעירותו (באדיבות עמותת אור לתקומה)

אני מבין שאין עדיין מועדון מוביל?

”נכון, אנחנו עדיין מחפשים. זה המקום לקרוא למועדונים להצטרף אלינו”.

לתרומות חפשו “אור לתקומה - לזכרם”, או בביט למספר 054-7498731.