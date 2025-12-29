בעקבות תלונות מעיוורי צבעים: החלטת הסרייה א'

נשיא הליגה האיטלקית, אציו סימונלי, הודיע כי הליגה החליטה להפסיק את השימוש בכדור החורף הכתום עימו שיחקו בליגה מאז המחזור ה-12 והפך לשנוי במחלוקת.

המהלך הגיע בעקבות תלונות מצד אוהדים הסובלים מעיוורון צבעים שטענו כי הם לא מצליחים לזהות את הכדור על הדשא. סימונלי הודה כי התקבלה החלטה “אומללה” שלא עברה את מבחן המציאות.

בראיון ל-”Rai Radio 1” הסביר סימונלי כי הליגה קשובה לתלונות המוצדקות והנחתה את הספק להקדים את משלוח הכדורים החדשים. על פי התוכנית, הליגה תחזור לשימוש בצבעים הקלאסיים, צהוב זוהר או לבן, שנחשבים לברורים ובולטים הרבה יותר.

עם זאת, המעבר לא יהיה מיידי. לצורך ניהול הליגה נדרשים כ-500 כדורים בשבוע (25 לכל משחק), בנוסף לכדורים המסופקים לקבוצות לאימונים, וייצור הכמות הנדרשת צפוי להסתיים לקראת תחילת שנת 2026 והיציאה לסיבוב השני של העונה.