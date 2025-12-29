משרד הספורט העניק אות הוקרה לאהבת השם

אחד הכוכבים העולים של השנה בספורט הישראלי, הוא ללא ספק אהבת השם גורדון. המתאגרף הצעיר פרץ לחיינו בסערה, ומעורר בימים אלו גאווה רבה בעולם, כשהוא לא מסתיר את הסממנים היהודיים שלו בקרבות אליהם הוא עולה, תוך שהוא גם בלתי מנוצח.

היום (שני), ביוזמתו של סגן השר אלמוג כהן, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הזמין את הלוחם הישראלי לקבלת אות הוקרה ממשרד התרבות והספורט, על פועלו בתחום האיגרוף התאילנדי.

אהבת השם מקבל את אות ההוקרה ממיקי זוהר

אהבת השם גורדון והמשפחה (פרטי)

יניב קמינסקי לצד אהבת השם ומשפחתו (פרטי)

מלבד השר זוהר וסגן השר כהן, נכחו בטקס אימו של גורדון, חנינת השם, אחותו תשורת השם (תשורה), ושלושת אחיו רוח השם בחיינו, כיבדיה משאלתי (כיבדי) ואמון (אמונת השם).