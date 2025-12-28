מחרז שוב הכריע, 0:1 לאלג'יריה על בורקינה פאסו

אליפות אפריקה ממשיכה היום (ראשון) עם בתים ה’ ו-ו’, וההכרעות מתחילות ליפול: בבית ה’, אלג’יריה הבטיחה את המקום בשמינית הגמר עם 0:1 מול בורקינה פאסו, סודן ניצחה 0:1 את גינאה המשוונית ונכנסה לתמונת ההעפלה. בבית ו’, מוזמביק השיגה ניצחון ראשון בהיסטוריה שלה באליפות עם 2:3 מרתק מול גבון.

בית ה’

אלג’יריה – בורקינה פאסו 0:1

אלג’יריה הייתה הפייבוריטית בבית ועמדה בציפיות, בעיקר בזכות האיש המרכזי אצלה ריאד מחרז. הקשר הוותיק שכבש צמד במחזור הפתיחה שוב עמד במשימה כשמצא את הרשת מפנדל בדקה ה-23 אותו סחט ראיין איט נורי. זה הספיק עד סיום, ואלג’יריה עלתה רשמית לשמינית הגמר. מנגד, בורקינה פאסו תגיע למשחק המכריע מול סודן כשתיקו יספיק לה.

סודן – גינאה המשוונית 0:1

לאחר ההפסד לאלג’יריה במשחק הפתיחה, שער עצמי של סאול קוקו בדקה ה-74 העניק לסודן הזדמנות לחלום כשניצחון שלהם במחזור הסיום יבטיח שמינית גמר. מנגד, גינאה המשוונית במקום האחרון ללא נקודות.

בית ו’

מוזמביק – גבון 2:3

במשחק המרתק של היום, מוזמביק עשתה היסטוריה עם ניצחון ראשון בתולדותיה באליפות אפריקה. פאיזל בנגל (37’) כבש ראשון וגני קאטאמו (42’) הכפיל את היתרו מפנדל. פייר אמריק אובמיאנג (45+5’) צימק, דיוגו קאלילה (52’) הגדיל חזרה את היתרון ואלכס מוסונדה (76’) רק צימק. מוזמביק עם הזדמנות לעשות סנסציה ולהעפיל במחזור הסיום.