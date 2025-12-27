הפועל ת"א רוצה מאזן 0:10 לראשונה מאז 1965

שלושה ימי מנוחה שלמים קיבלו אנשי הפועל תל אביב, דבר שלא מובן מאליו בעונה כזו עמוסה, והימים הללו נגמרו מכיוון שהיום (שבת, 20:50) האדומים יעלו על הפרקט בהיכל הטוטו למשחק גדול נגד הפועל חולון במסגרת המחזור ה-11 בליגת ווינר סל, במטרה להמשיך להיות הקבוצה היחידה בליגה עם מאזן מושלם עד כה.

זה יהיה מפגש מול לא מעט אקסים, כאשר בצד של חולון אפשר למצוא אקסבייר מנפורד, עידן זלמנסון וג’ורדן מקריי, שלושה שחקנים שהיו חלק מתקופה מאוד יפה של המועדון, ועל הקווים כמובן דני פרנקו שאימן בתקופה ההיא. מנפורד לא אמור לשחק בכל מקרה. דימיטריס איטודיס וחניכיו יתחילו שבעה ימים של שלושה משחקים לא קלים: חולון בחוץ, ז’לגיריס בבית והפועל ירושלים בבית.

המשחק נגד ז’לגיריס יהיה הראשון של הפועל תל אביב במסגרת היורוליג בהיכל מנורה מבטחים אי פעם, אבל לפני כן יש את חולון ולאדומים יש הזדמנות לעלות למאזן של 0:10 (חסר משחק נגד ירושלים) בליגה לראשונה מאז 1965/66, העונה שבה זכתה באליפות הרביעית והאחת לפני האחרונה שלה עד היום, וגם להשוות את הרצף החיובי הארוך ביותר שלה בעונה שעברה.

דימיטריס איטודיס (מרטין גוטדאמק)

דימיטריס איטודיס בחר את חמישיית הזרים שלו למשחק וגם הפעם, על אף שזה משחק בליגה שהוא יותר מוקש מהרגיל, הוא הלך על סגל די משני, כשטאי אודיאסי, קולין מלקולם, טיילר אניס, אנטוניו בלייקני וג’ונתן מוטלי יתלבשו למפגש, בזמן שאלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט, כריס ג’ונס ודן אוטורו בחוץ, כמו גם וסיליה מיציץ’ וברונו קבוקלו הפצועים.

איטודיס: “אנחנו נפגוש את אחת הקבוצות הטובות בליגה הישראלית, עם איכויות גבוהות ואווירה ביתית חזקה מאוד. אנחנו מתכוננים ברצינות לכל סיטואציה ולוקחים את המשחק הזה במלוא הרצינות כי מדובר במשחק מפתח עבורנו. במשחק היורוליג האחרון הצגנו יכולת טובה מאוד, במיוחד בצד ההגנתי, ואנחנו רוצים להמשיך להשתפר כקבוצה, כיחידה אחת, ובכל מה שקשור לחיבור ולכימיה בינינו”.