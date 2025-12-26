יום שישי, 26.12.2025 שעה 11:52
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

לאחר 49 שנים: יוקם קירוי באצטדיון ביבנה

העירייה זכתה במענק של 300 אלף ש"ח להקמת קירוי סולארי באצטדיון ג'קי לוי, המשמש את בית"ר ומכבי יבנה, אחת מבין 77 רשויות שזכו במענק המכובד

|
הקהל ביבנה (יונתן גינזבורג)
הקהל ביבנה (יונתן גינזבורג)

משרד האנרגיה והתשתיות, משרד התרבות והספורט, המשרד להגנת הסביבה והקרן לאזרחי ישראל הכריזו על הזוכים בקול קורא לקירוי סולארי במגרשי ספורט. 77 רשויות מקומיות ברחבי הארץ, לצד תקציב ייעודי לחמש רשויות בדואיות, יקימו קירויים סולאריים במגרשי ספורט בתמיכה של 34 מיליון שקלים. 153 רשויות הגישו בקשות – למעלה ממחצית הרשויות בישראל.

אחת הרשויות שזכתה במענק זו עיריית יבנה, לה אצטדיון כדורגל עירוני, ע"ש השוער האגדי, ג'קי לוי, שהוקם בשנת 1976, כשמאז לא היה בו קירוי ולו פעם אחת. כלומר, 49 שנים שקהל יבנה וזה המגיע לאצטדיון, חיכה לקירוי. המענק לו זכתה עיריית יבנה לפרויקט עומד על סכום של 300 אלף שקלים, זאת במסגרת קול קורא ממשלתי.

הפרויקט משתלב במדיניות העירונית לקידום קיימות, פיתוח מרחבים ציבוריים איכותיים והרחבת אפשרויות הפעילות הספורטיבית והקהילתית לטובת תושבי העיר. הקול הקורא הובל בשיתוף פעולה בין משרד האנרגיה והתשתיות, משרד התרבות והספורט והמשרד להגנת הסביבה ובתמיכת הקרן לאזרחי ישראל.

הקהל ביבנה (יונתן גינזבורג)הקהל ביבנה (יונתן גינזבורג)

במסגרת המהלך יוקמו הצללות משולבות במתקנים פוטו-וולטאיים המאפשרים גם שימוש נרחב יותר במגרש הספורט לאורך כל השנה וגם ייצור אנרגיה סולארית נקייה. הפרויקט יכלול הקמת קירוי סולארי מעל מגרש ספורט עירוני, אשר יספק הצללה לספורטאים ולתושבים ויאפשר הרחבת שעות הפעילות גם בעונות החמות, ויתרום לחיסכון אנרגטי ולצמצום פליטות מזהמים. 

ראש העיר, רועי גבאי הנחה את הגורמים המקצועיים לבצע בחינה כלכלית והנדסית של המגרשים השונים על מנת לבחור את המגרשים המתאימים. "הזכייה במענק היא צעד נוסף בחיזוק התשתיות העירוניות ובשילוב בין ספורט, קיימות ואנרגיה מתחדשת", ציין ראש עיריית יבנה, רועי גבאי.

הקירוי הסולארי יאפשר ליהנות ממתקן מוצל ונוח לאורך כל השנה, ובמקביל יתרום לעצמאות האנרגטית של העיר. אני מודה למשרד האנרגיה והתשתיות, למשרד להגנת הסביבה ולמשרד התרבות והספורט על שיתוף הפעולה והאמון", סיכם ראש העיר, רועי גבאי.

את הודעת הזכייה לעיריית יבנה העבירה אלירז שיפמן ברמן, מנהלת תחום אנרגיות מתחדשות בחטיבת אנרגיה מקיימת. "הודעת זכיה בקול קורא מספר 46/2025. הריני להודיעכם כי ועדת התמיכות של משרד האנרגיה והתשתיות החליטה בישיבתה מיום 08/12 לבחור בהצעתכם כהצעה זוכה בקול קורא שבנדון. בשבועות הקרובים ההתחייבות תונפק, בינואר 2026 – מפגש זוכים".

עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, במכתבה לראש עיריית יבנה, רועי גבאי: "השרה להגנת הסביבה שמחה לברך אותך עם זכיית רשותך בתמיכה להקמת קירוי סולארי במסגרת קול קורא 46/2025".

הקהל ביבנה (יונתן גינזבורג)הקהל ביבנה (יונתן גינזבורג)

"המשרד להגנת הסביבה מקדם מזה שנים את הקירוי הסולארי בפתרון לשני בעיות סביבתיות חומרות: פליטות לאוויר מייצור חשמל אשר פוגעות בבריאות ובאקלים, ותופעת אי החום העירוני הפוגעת בבריאות הציבור ובשימושיות המרחב הציבורי".

"על ידי הקמת קירוי סולארי על מגרש ספורט, אתם מאפשרים לתושבים להשתמש במגרש גם בימים חמים ומשפרים את רווחתם, ובד בבד מייצרים אנרגיה מתחדשת אשר תורמת לכלל המשק במאבק כנגד משבר האקלים וזיהום האוויר".

"המשרד להגנת הסביבה שמח לעמוד לצידכם ולסייע לכם בקידום יוזמה חשובה זו, אשר בתקווה תהווה בסיס ופתח למתקנים רבים נוספים ברחבי הרשות. יחד נביא יחד שינוי לטובת הבריאות, הסביבה והאקלים. סכום הזכייה: 300,000 אשלף שקלים".

כלל הרשויות שזכו במענקים: ירושלים, ביתר עילית, מצפה רמון, טבריה, צפת, באר שבע, בית שמש, טמרה, עפולה, גולן, אום אל-פאחם, רכסים, משגב, מטה בנימין, אילת, חצור הגלילית, בת ים, אופקים, כפר קאסם, שומרון, רמת נגב, טירת כרמל, מודיעין עילית, מעלה אפרים.

קריית גת, קריית ביאליק, גוש עציון, הגליל התחתון, ערד, כפר מנדא, עמק חפר, עין קנייא, מרום הגליל, כפר סבא, נתניה, קצרין, דימונה, לוד, בסמ"ה, מטה אשר, גבעת זאב, זמר, פתח תקווה, קריית ארבע, בית אל, חדרה, רחובות, אבו גוש, מעלה עירון, ג'ולס, יקנעם עילית.

דרום השרון, כרמיאל, מטה יהודה, ערבות הירדן, מג'אר, עמק המעיינות, נתיבות, קריית יערים, ראשון לציון, נהרייה, דייר אל-אסד, מגילות ים המלח, ג'ת, הגלבוע, הר חברון, יבנה, יבנאל, יהוד-מונוסון, כפר ברא, מעלה אדומים, רמת ישי, מזכרת בתיה, להבים, ירוחם, פרדס חנה-כרכור, שער שומרון, כסייפה, רהט, שגב שלום, לקיה וחורה. הרשויות הבדואיות (חמש במספר) קיבלו מענק בגובה 800,000 אלף שקלים כ"א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
