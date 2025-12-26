יום שישי, 26.12.2025 שעה 10:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

יגיע לליגת העל? דן עובדיה החל להתאמן עם סכנין

החלוץ בן ה-26, בנו של הזמר קוקו מאילת, סיים את דרכו לאחרונה במכבי יבנה מליגה א' וינסה להרשים שת שרון מימר, כדי להצטרף לסגל של הקבוצה הצפונית

|
דן עובדיה (פרטי)
דן עובדיה (פרטי)

מזה שנים שדן עובדיה, החלוץ בן ה-26, מנסה להגיע לליגת העל. והנה, הבוקר (שישי) נודע ל-ONE כי נקרא לאימון בני סכנין מליגת העל. במרוצת השנים ניסה את מזלו מעבר לים, אם זה בספרד, אם זה בסלובניה ובמקומות אחרים, אך תמיד מצא עצמו חוזר ארצה, הביתה. מה גם שבאחרונה התחתן עם בחירת ליבו, ליאל אוחנה, כוכבת טיקטוק.

הוא גדל בבאר שבע, כשקבוצת הבוגרים הראשונה שלו בארץ הייתה מ.כ. ירמיהו חולון מליגה א'. מעבר לכך, שיחק גם במדי מכבי קריית גת, מ.ס. צעירי טייבה, צעירי כפר כנא והפועל 'בני רגב' לוד. ממכבי יבנה נפרד באחרונה בקדנציה שנייה, לאחר 13 הופעות וצמד שערים. הבוקר, כאמור, הגיע לאימון בני סכנין, אותה מאמן שרון מימר.

רק אתמול הקבוצה מצפון הארץ נפרדה מגביע המדינה בכדורגל, כאשר הפסידה 2:0 למכבי יפו מהליגה הלאומית ובכך הופתעה לגמרי, במה שהיה נקרא "סנסציה ראשונה לשלב 32 הגדולות". סכנין, כיום, במקום השביעי בטבלת ליגת העל, שלוש נקודות מהמקום החמישי בו נמצאת מכבי נתניה. עובדיה ינסה להוכיח כי ראוי הוא לליגת העל ולחבור לסגל של מימר בקרוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */