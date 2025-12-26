יום שישי, 26.12.2025 שעה 10:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"מסי אוהב את הליגה במקסיקו ולא שומר טינה"

השוער המחליף של אינטר מיאמי, וויליאם יארבורו, שבר את המיתוס לגבי הרגשות של הארגנטינאי כלפי המקסיקנים: "הוא מכיר את כל המועדונים והשחקנים שם"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

אינטר מיאמי וליאו מסי סיימו שנה חלומית מבחינתם עם זכייה באליפות ה-MLS. אחד משחקני הסגל של הוורודים, השוער המחליף ממוצא מקסיקני וויליאם יארבורו, התראיין לתקשורת המקומית במקסיקו וסיפר בין היתר על היחס של הפרעוש למקסיקנים לאור המיתוס שהארגנטינאי עדיין שומר להם טינה ממונדיאל 2022 על רקע היריבות ההיסטורית.

“הוא ממש אוהב את הליגה המקסיקנית”, ציין יארבורו והוסיף: “הוא מכיר את כל המועדונים והשחקנים, מכיר מה קרה במשחקים, הוא יודע הכל”. השוער עוד שיתף כאמור על התחושות של מסי כלפי מקסיקו לאור אירועי גביע העולם בקטאר.

כזכור, לאחר ניצחון האלביסלסטה 0:2 על מקסיקו בשלב הבתים של אותו טורניר לפני כמעט 4 שנים, מסי החליף חולצות עם אנדרס גואדרדו, כשלאחר המשחק החולצה נתפסה בעדשת מצלמה על הרצפה בזמן שהפרעוש הוריד נעליים, מה שעורר זעם גדול בקרב העם המקסיקני.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

“הוא לא אחד שנוטר טינה. הוא מגן על עצמו אם מתגרים בו, אבל הוא מגיב בלהט הרגע ובזה זה נגמר”, אמר יארבורו שמסיים חוזה בסוף חודש דצמבר הנוכחי ולא אמור להמשיך באינטר מיאמי לצד מסי, לואיס סוארס ושאר חבריהם.

הפרעוש ומיאמי לקחו אליפות ראשונה אי פעם עבור המועדון בוורוד אחרי שניצחו 1:3 את ונקובר של תומאס מולר במעמד הגמר, בו מסי עצמו סיפק שני בישולים כשאחד מהם אף לחברו לנבחרת – רודריגו דה פול.

