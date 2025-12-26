לקראת מכבי ת"א: גונן תורגל בהרכב הפועל חיפה

בהפועל חיפה ינסו מחר (שבת, 17:30) בבלומפילד להפתיע את מכבי ת"א ולעבור לשלב שמינית הגמר ובכך להתכונן עם הרבה אנרגיות טובות לקראת משחקה החשוב של הקבוצה בליגה בשלישי הבא כאשר מול בני סכנין שנמצאת במקום ה-7.

גל אראל לפחות עד אתמול התלבט בסוגיה אחת מרכזית בעמדת השוער כאשר בנג'מין מצ'יני וניב אנטמן תורגלו לסירוגין. המאמן בכל מקרה יציב הרכב התקפי לכל דבר במטרה להשיג הכרעה כאשר בחלק הקדמי תורגלו רג'יס אנדו שמצוי בכושר מצוין, ג'בון איסט ורותם חטואל.

ההפתעה של אראל היא הצבתו של הקשר הצעיר והמוכשר יעד גונן בקישור כאשר לצידו ישחקו יונתן פרבר, שכפי שפורסם ב-ONE מסיים חוזה בקיץ וטרם קיבל הצעה דבר שיכול לסלול את דרכו לחתום כבר בינואר בכל קבוצה לעונה הבאה, ונאור סבג.

גל אראל (עמרי שטיין)

בהגנה יהיה זה אורן ביטון שיחזור לעמדת המגן השמאלי על חשבון סאנה גומס כאשר דור מלול הוותיק שזוכה להמון הערכה ישחק לצד ג'ורג' דיבה ותמיר ארבל יפתח בקישור. הבלם ברונו רמירז יחזור לסגל אחרי שהתאושש מפציעה, אבל יחכה להזדמנות שלו מהספסל.

שחקן אחר שיורד לספסל הוא אופק ביטון אצלו חלה ירידה משמעותית ביכולת במחזורים האחרונים. בהפועל חיפה מצפים להגעתו של קשר הרכש סנדרו אלטונשוילי שסיכם עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת ויוכל כבר בינואר לשחק עם הקבוצה. מדובר בקשר שאמור לשדרג באופן משמעותי את הקישור של הקבוצה.

ההרכב המושער: ניב אנטמן (בנג'מין מצ'יני), תמיר ארבל, ג'ורג' דיבה, דור מלול, אורן ביטון, נאור סבג, יונתן פרבר, יעד גונן, רג’יס אנדו, רותם חטואל וג’בון איסט.