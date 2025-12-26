יום שישי, 26.12.2025 שעה 09:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2928-311326דטרויט פיסטונס
67%2701-284724ניו יורק ניקס
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
62%2761-283324פילדלפיה 76'
54%2941-295726טורונטו ראפטורס
54%3303-335328קליבלנד קאבלירס
52%3051-300425שיקגו בולס
50%2785-279424אורלנדו מג'יק
48%3232-321327אטלנטה הוקס
48%2954-296225מיאמי היט
38%3017-290626מילווקי באקס
35%3047-299726שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
19%3100-284426אינדיאנה פייסרס
17%3012-271024וושינגטון וויזארדס
 מערב 
84%2691-300125אוקלהומה ת'אנדר
77%3056-329026דנבר נאגטס
75%2711-288324סן אנטוניו ספרס
67%2691-291024יוסטון רוקטס
67%3112-321427מינסוטה טימברוולבס
62%2821-277324לוס אנג'לס לייקרס
56%3016-311527גולדן סטייט ווריורס
54%2732-277924פיניקס סאנס
42%3031-297626ממפיס גריזליס
39%3269-317028דאלאס מאבריקס
38%3130-305926פורטלנד בלייזרס
36%3178-304425יוטה ג'אז
30%3312-311027ניו אורלינס פליקנס
27%3178-293026סקרמנטו קינגס
24%2858-274225לוס אנג'לס קליפרס

נס חג מולד: 138:142 מטורף לדנבר על מינסוטה

ממשחקי השנה: אדוארדס (44) כפה הארכה בשלשה ענקית, אך ערב עצום שלו לא הספיק מול הופעה היסטורית של יוקיץ' (56/16/15). דוראנט חגג על לברון ולוקה

|
ניקולה יוקיץ' וג'מאל מארי (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' וג'מאל מארי (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה עם משחקים נוספים ולוהטים, כאשר במוקד יוסטון רוקטס חגגה היטב את חג המולד עם 96:119 חד וחלק על לוס אנג’לס לייקרס. בנוסף, גולדן סטייט ווריורס גברה 116:126 על דאלאס מאבריקס. את הטוב השאירו לסוף, כשדנבר סיפקה 138:142 מדהים על מינסוטה בהארכה באחת הדרמות הגדולות של העונה.

דנבר נאגטס (8:22) – מינסוטה טימברוולבס (11:21) 138:142

נס חג מולד, אין הסבר אחר. אחד ממשחקי העונה ואחד הטובים שהחג הזה סיפק אי פעם, והוא סיפק, נגמר עם ניצחון של המארחת הודות ליום פשוט היסטורי של ניקולה יוקיץ’ עם 56 נקודות, 16 ריבאונדים ו-15 אסיסטים. הסרבי עשה זאת עם 15 מ-21 מהשדה ו-22 מ-23 מהקו (!), וסיפק את אחד המשחקים הטובים שלו בכל הזמנים. הוא נעזר בג’מאל מארי שקלע 35 נק’ וחילק 10 אסיסטים, בדרך לניצחון בהארכה ובתום דרמת ענק.

דנבר שייטה לאורך כל הדרך, אבל לפתע ריצת 2:16 בסיום הרבע הרביעי קיבלה חותמת עם שלשה ענקית של אנתוני אדוארדס שנייה לסיום שכפתה הארכה. הכוכב של מינסוטה הבריק עם 44 נקודות בערב ענק, וההארכה אף נפתחה עם המשך מומנטום וריצת 0:9 של הטימברוולבס, אבל דנבר מצאה דרך לחזור, אדוארדס איבד את זה עם שתי טכניות מהירות, הורחק והדרמה נחתמה. מרי כריסמס.

לוס אנג’לס לייקרס (10:19) – יוסטון רוקטס (10:18) 119:96

אמן תומפסון קלע 26 נקודות והוביל שישה שחקנים שרשמו ספרות כפולות, כאשר יוסטון לא פיגרה בשום שלב וניצחה את לוקה דונצ’יץ’ וחבריו. קווין דוראנט הוסיף 25 נקודות ותשעה אסיסטים, והרוקטס סיימו רצף של שני הפסדים ושיפרו את מאזנם ל-7:7 במשחקי חוץ. תומפסון תרם גם שבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. דונצ’יץ’ קלע 25 נקודות ולברון ג’יימס הוסיף 18.

דונצ’יץ’ ולברון קלעו יחד 4 מ-11 לשלוש ואיבדו יחד תשעה כדורים מתוך 16 איבודים קבוצתיים. דונצ’יץ’ חזר לאחר שהחמיץ משחק בפיניקס בשל פציעה ברגל שמאל. הרוקטס הובילו ב-14 כבר ברבע הראשון, היו ב-53:63 במחצית, פתחו את הרבע השלישי בריצת 5:18 והגדילו ל-23 עד לניצחון.  הלייקרס נפלו למאזן שלילי של 27:25 במשחק חג המולד ה-27 ברציפות שלהם וה-52 בסך הכול, והפסידו משחק שלישי רצוף.

גולדן סטייט ווריורס (15:16) – דאלאס מאבריקס (20:12) 116:126

סטפ קרי קלע 23 נקודות ובין היתר שלשה חשובה 3:45 דקות לסיום כדי להוביל להכרעה, ג’ימי באטלר הוסיף 14 נקודות, תשעה אסיסטים ותשעה ריבאונדים, וגולדן סטייט ניצחה את האורחת. רוקי המאבריקס קופר פלאג בלט עם 27 נקודות ב-13 מ-21 מהשדה, שישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים בהופעת הבכורה שלו בחג המולד, בעוד ברנדון וויליאמס קלע 26 נקודות מהספסל.

קליי תומפסון חזר לשחק מול קבוצתו לשעבר לאחר שהחמיץ את המשחק הקודם בשל כאבים בברך שמאל, וזכה לתשואות חמות עם כניסתו הראשונה לפרקט. אנתוני דייוויס לא חזר לאחר שיצא ברבע השני עקב פציעה וסיים עם שלוש נקודות, שלושה ריבאונדים ושתי חסימות ב-11 דקות. דריימונד גרין תרם שבע נקודות וחמישה ריבאונדים.

