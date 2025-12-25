למען המאבק בחרמות: האימון הפתוח של בית"ר

בימים שבהם יותר ויותר ילדים חווים חרמות, בדידות וקושי להשתלב בחברה, בית"ר ירושלים בוחרת להפנות את אור הזרקורים אליהם ולהיות שם בשבילם. היום (חמישי), קיימו הירושלמים אימון פתוח שמטרתו להגשים חלום לילדים ונערים המתמודדים עם קשיים חברתיים, במתחם האימונים בבית וגן, כחלק מפעילות המועדון למען הקהילה והמאבק בתופעת החרמות.

הבוקר נפתח עם הגעת הילדים למתחם, כשההתרגשות ניכרת על פניהם. עם כניסתם קיבלו הילדים שקיות הפתעה ממוצרי המועדון, ולאחר מכן התכנסו בציפייה למפגש עם השחקנים. בבית”ר ציינו: “עבור רבים מהילדים, הנוכחות על כר הדשא והמפגש מקרוב עם אנשי המועדון הם רגע של חלום – רגע שבו הם במרכז, נראים ונשמעים”.

מנכ"ל בית”ר ירושלים, כפיר אדרי, פנה לילדים ואמר: “אנחנו מתרגשים לראות אתכם לא פחות ממה שאתם מתרגשים. אני פונה לכל ילד ולכל סיפור – אתם אלופים. זה שבחרתם לספר ולהציף את מה שאתם עוברים הופך אתכם לגיבורים. בשם המועדון, אנחנו כאן בשבילכם בכל שלב, ולא נשאיר אף ילד מאחור”.

דור מיכה חותם (באדיבות בית"ר ירושלים)

האימון הפתוח של בית"ר ירולשים (באדיבות בית"ר ירושלים)

לאחר מכן יצאו שחקני הקבוצה הבוגרת יחד עם מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, מחדר ההלבשה בזה אחר זה, עברו בין הילדים, שוחחו איתם, הקשיבו לסיפורים האישיים, עודדו, חתמו, הצטלמו וביקשו מהם בכל מצב לא להישבר ולהמשיך להאמין. לאורך כל המפגש הדגישו השחקנים את החשיבות שבשיתוף, בדיבור ובבקשת עזרה – בלי פחד ובלי בושה, מתוך אמירה ברורה שהבושה אינה בצד של הילדים שנפגעים.

אחת האימהות, שהגיעה עם בנה, שיתפה בדמעות: “אנחנו מודים לכם על זה שאתם מקבלים את הילדים שלנו ודואגים לעשות להם שמח על הלב. היחס האישי, ההקשבה והחום יכולים להשפיע על תחושת הביטחון והשייכות של הילדים ואין פה ילד שלא יילך לישון עם חיוך על השפתיים”.

הפעילות החשובה בבית וגן (באדיבות בית"ר ירושלים)

ברק יצחקי מצטלם עם ילד באימון הפתוח (באדיבות בית"ר ירושלים)

לאחר המפגש עם השחקנים, עלו הילדים לכר הדשא לאימון ופעילות מיוחדת שהוכנה עבורם על ידי אנשי המועדון. המטרה הייתה לחבר ביניהם ולהצליח לייצר חברויות והרגשה של הצלחה חברתית. במשך למעלה מחצי שעה הילדים רצו, בעטו לשער ופרגנו אחד לשני. עבורם זו הייתה חוויה מיוחדת – לשחק במגרש גדול, להרגיש כמו שחקנים אמיתיים, לצחוק, להשתחרר ולסיים את היום עם חיוך. לקראת סיום, הצטלמו הילדים והשחקנים לתמונה קבוצתית משותפת, ולאחר מכן ליוו את השחקנים בדרך לאימון בצעקות עידוד ושירים.

עוד בבית”ר הוסיפו: “אימון הגשמת חלומות הוא הרבה מעבר לאימון כדורגל. זהו יום של העצמה, של שייכות ושל מסר ברור: אף ילד לא נשאר לבד. מועדון בית"ר ירושלים רואה בפעילות זו שליחות, וימשיך לקדם מפגשים דומים גם בהמשך, כחלק ממדיניות ערכית ברורה של חיזוק הקשר עם הקהילה והתמודדות עם המציאות החברתית המורכבת שילדים רבים חווים – תמיד יחד”.