ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

בצל השמועות: ברצלונה לא מתרגשת מלבנדובסקי

הפולני עלול לעזוב בקיץ, אבל אלופת ספרד לא עושה צעדים לחידוש חוזהו בשלב הזה, למרות הפרסומים על מחזרות אפשריות. ומה לגבי החוזה של פראן טורס?

האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)
האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

בברצלונה סבורים לעת עתה כי סבב הארכות החוזים האסטרטגיות של הסגל הושלם, במטרה לבסס את שלד הקבוצה. תחילה שחקני הבית, לאחר מכן ז’ול קונדה, פרנקי דה יונג ואריק גארסיה. כעת נפתח פרק חדש עם שלושה שמות על השולחן: רוברט לבנדובסקי, פראן טורס ואנדראס כריסטנסן. ברצלונה נוהגת בזהירות רבה בכל אחד מהמקרים.

שלושת המקרים שונים זה מזה, אך שני הראשונים דומים במובהק, שכן הם נוגעים לשני מלכי השערים של הקבוצה. חוזהו של לבנדובסקי מסתיים ב-30 ביוני, והשמועות סביב עתידו אינן פוסקות. הוא נקשר למועדונים באירופה כמו מילאן, לקבוצות מהמזרח התיכון ולאחרונה גם ל-MLS. שיקגו מוזכרת כמועמדת המובילה, כאשר לפי 'מונדו דפורטיבו' אף התקיימה פגישה עם נציגי שיקגו בברצלונה.

ובזמן שהשמועות נמשכות, ברצלונה שומרת על שתיקה. דקו פועל בזהירות קיצונית בנושא. הוא מודע לאיכותו של השחקן, שהוכחה לאורך קריירה של כ-15 שנים, אך ישנם גורמים קריטיים נוספים שיש לקחת בחשבון. הראשון הוא הגיל, שכן בעונה הבאה יהיה בן 38. השני הוא ההיסטוריה הרפואית שלו, לאחר שכבר נעדר פעמיים העונה בגלל פציעות.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

במועדון לא מתכוונים להתבטא מעבר לכך. הם רוצים לראות כיצד תתפתח העונה, הן מבחינת היכולת והן מבחינת המצב הפיזי. התקנות החדשות של הליגה הספרדית אף מקלות על חידוש החוזה, שכן שכרו לא ייספר במסגרת הפייר פליי הכלכלי, אך המנהל הספורטיבי חייב לשקלל את כל הנתונים לפני קבלת החלטה.

בתוך כך, חוזהו של פראן טורס אינו מסתיים בקיץ הקרוב, אלא נמשך עד יוני 2027. בברצלונה שוקלים להציע לו חידוש לאור היכולת שהוא מציג, אך אינם רוצים למהר. המועדון מעוניין לדעת מהן כוונות השחקן, שכן בהתחשב בכושרו, אי אפשר לשלול הצעות ממועדונים אחרים. כבר התקיימו שיחות ראשוניות, וגם במקרה הזה נוקטים זהירות.

פראן טורס (La Liga)פראן טורס (La Liga)

במועדון אינם ממהרים לבצע מהלך. מעבר לכך, יש גורם חשוב מאוד: התחרות בין שני השחקנים תורמת גם לרמה האישית וגם לזו הקבוצתית. כל עוד הארכת חוזה מונחת על הכף, רמתם של השחקנים נוטה לעלות, וזה בדיוק מה שקורה עם השניים. שחקנים אחרים שכבר חידשו חוזה חוו דווקא ירידה ביכולת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
