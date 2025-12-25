יום חמישי, 25.12.2025 שעה 14:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

קלמנזון: הגביע לא יעד שלנו, הליגה יותר חשובה

בעלי טבריה נערך בתוכנית "שיחת היום" למשחק הגביע מול בית"ר והתייחס גם לעידו שרון ("לא ידענו מה נקבל, לקח את הצ'אנס"), בית הדין ובעיות החנייה

|
שחקני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני טבריה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה הפתיעה בגדול 0:3 את הפועל באר שבע בליגה, ותגיע עם הרבה רוח גבית למשחק הגביע שלה מול בית”ר ירושלים. לקראת המפגש המסקרן דיבר בעלי הקבוצה אריה קלמנזון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הכנת נאום מוטיבציה?
”האמת שלא אכנס לחדר הלבשה. המשחק נגד ב”ש היה סך הכל פעם שלישית שעשיתי את זה העונה”.

מה יקרה בשבת?
”ביעדים שלנו הגביע הוא לא אחד מהם. אני יותר מסתכל על מכבי ת”א בליגה”.

אז אתם מוותרים על הגביע?
“לא. אבל הליגה יותר חשובה”.

אריה קלמנזון (חגאריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

מה צפי הקהל?
”אצל אוהדי בית”ר היו 10,000 איש שנרשמו להגרלה, יש להם 3,000 ומשהו מקומות. מניח שהם ייכנסו גם למקומות של אוהדי טבריה”.

אמרת שלא תחששו להחליף שחקנים. בלי להחליף גיליתם אולי נכס בעמדת השוער, עידו שרון.
”הוא ישב בספסל רוב העונה שעברה. לא ידענו מה נקבל. הוא לקח את ההזדמנות בשתי ידיים. לקחנו שוער זר כי שוער זה מרכיב מאוד חשוב”.

עידו שרון בדרבי מול המשפחה שלו שאוהדת את מכבי ת”א.
”כן, רגילים לזה”.

עידו שרון (חגעידו שרון (חג'אג' רחאל)

בשיחות שלי עם גורמים, מניחים שהעניין עם בית הדין יסתיים בכתב אישום.
”אנחנו די רגועים. יש הרבה הימורים, רק התובע ידוע. נכון לכרגע אין כלום”.

יש את דו”חות החנייה שאנשים חוטפים באצטדיון.
”דיברנו עם ראש עיריית נוף הגליל. הוא צודק, יש כחול לבן ומקומות מוסדרים. מי שלא שם פנגו, הם יעשו על זה קופה”.

מה אכפת לו בשבת?
”זאת הכנסה יפה לנוף הגליל”.

לדעתי אף אחד לא צריך לשחק שם.
”האצטדיון עצמו הוא לא ראוי”.

מה עם האצטדיון בטבריה.
”אנחנו מתאמנים שם. האצטדיון יפה. אני מקווה ששנה הבאה נישאר בליגה ונשחק שם”.

