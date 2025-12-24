יום רביעי, 24.12.2025 שעה 22:55
ספורט אחר  >> שחייה

שוסטר וגליבינסקי קבעו שיאיים אישיים חדשים

אליפות ישראל בשחייה בבריכות קצרות נמשכה, כשצמד השחיינים שברו את שיאם ב-100 מ' חופשי ו-50 מ' גב בהתאמה. אנסטסיה גורבנקו הייתה שותפה למדליה

|
אלכסי גליבנסקי בראש הפודיום ב-100 מטר חופשי (גלעד קוולרצ'יק)
אלכסי גליבנסקי בראש הפודיום ב-100 מטר חופשי (גלעד קוולרצ'יק)

אליפות ישראל בבריכות קצרות נמשכה הערב (רביעי) במכון וינגייט, ובמהלכה תומר שוסטר ואלכסיי גליבינסקי קבעו שיאים אישיים חדשים. בנוסף, נרשמו מספר שיאי נוער ואנסטסיה גורבנקו הייתה שותפה למדליה.

גליבינסקי זכה במדליית זהב במשחה ל-100 מטר חופשי תוך שקבע שיא אישי חדש של 47.22 שניות. תומר שוסטר הפתיע עם הזכייה במדליית זהב במשחה ל-50 מטר גב, בו הוא סיים עם שיא אישי של 23.46 שניות, תוך שהקדים את מיכאל לייטרובסקי (23.60) ואת מירון חרותי (23.78).

במשחה השליחים ל-50X4 מטר מעורב נשים זכתה קבוצת מכבי קריית ביאליק במדליית זהב עם 1:52.52 דקות בהרכב שכלל את אופיר שמחה, אנסטסיה גורבנקו, אופיר רכאח ועומר שוורץ. במשחה לגברים, זכתה מכבי חיפה במדליית זהב עם 1:37.33 דקות עם דוד גרציק, שמואל וייסבורג, מירון חרותי וגיא רפאל ביטון.

אנסטסיה גורבנקו (גלעד קוולרצאנסטסיה גורבנקו (גלעד קוולרצ'יק)
פודיום 100 מטר חופשי נשים (גלעד קוולרצפודיום 100 מטר חופשי נשים (גלעד קוולרצ'יק)
דריה גולבטי (גלעד קוולרצדריה גולבטי (גלעד קוולרצ'יק)
מירון חרותי (גלעד קוולרצמירון חרותי (גלעד קוולרצ'יק)

בתחרות היו גם כמה שיאי נוער. בין היתר מיכאל בכר שבר את השיא לגיל 14 במשחה ל-50 מטר גב והעמיד אותו על 25.62 שניות, עמית קסטן מגורי שבר את השיא לגיל 16 במשחה ל-100 מטר חופשי עם 49.20 שניות, מעין גראור קבעה את השיא לגיל 14 בנות עם 1:04.81 דקות, ומיכל אוגינץ שברה את השיא לגיל 13 במשחה ל-100 מטר חופשי עם 55.94 שניות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */