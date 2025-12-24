צמד לריאד מחרז ב-0:3 של אלג'יריה מול סודן

שלב הבתים באליפות אפריקה ממשיך גם היום (רביעי) כשמחזור הפתיחה הגיע גם לבית ה’: במוקד, ריאד מחרז כבש צמד והעלה את אלג’יריה למקום הראשון עם 0:3 מול סודן, בורקינה פרסו שנייה בבית לאחר 1:2 משוגע מול גינאה המשוונית עם שני שערים בתוספת הזמן.

אלג’יריה – סודן 0:3

הכוכב האלג’יראי ריאד מחרז הגיע לטורניר כשידע לנצל שתי התקפות מתפרצות של נבחרתו וסיים היטב מתוך הרחבה. שערו הראשון הגיע בדקה השנייה, בדקה ה-39 סודן נותרה ב-10 שחקנים לאחר אדום שראה סלאח אל דין עדיל ושחקן הכנף כאמור הוסיף את השני שלו בדקה ה-61. איבראהים מאזה סגר סיפור בדקה ה-85 בדרך למקום הראשון בבית.

בורקינה פאסו – גינאה המשוונית 1:2

במשחק הכי משוגע עד כה בטורניר, גינאה המשוונית כשהגיעה כאנדרדוג ספגה אדום בדקה ה-50 כשבאסיליו נדונג הורחק, אך למרות זאת עלתה ליתרון משער בנגיחה של מרווין אנייבוה בדקה ה-85. בורקינה פאסו לא הייתה מוכנה לסנסציה, בדקה ה-90+5 גאורגי מינונגו איזן ובדקה ה-90+8 אדמונה טאפסובה השלים מהפך מדהים בתוספת הזמן בדרך ל-1:2 בסיום והמקום השני לנבחרתו.