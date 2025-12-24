יחליף את ליקויאניס? נתניה פנתה לשרון דרוקר

אליצור נתניה תפגוש הערב (רביעי ,20:55) את הפועל ירושלים, כשהיא עם רצף של שמונה הפסדים וללא מאמן, לאחר שאריס ליקויאניס התפטר מתפקידו ביום ראשון והקבוצה עדיין לא מצא מחליף. מי שינהל הערב את המשחק עבור הקבוצה מהשרון הוא מי ששימש כעוזרם של עידן אבשלום ושל ליקויאניס מתחילת העונה, נתנאל דהן.

ל-ONE נודע כי נעשתה פנייה לשרון דרוקר לאמן את הקבוצה עד לתום העונה, והמאמן הותיק שוקל אותה. דרוקר בן ה-58 התחיל את העונה במכבי ראשון לציון, איתה העפיל מהלאומית לליגת העל בעונה שעברה וסיים את דרכו אצל הכתומים מעיר היין, לאחר שהקבוצה השיגה רק ניצחון אחד בעשרת המשחקים הראשונים שלה.

אריס ליקויאניס. עזב את הקבוצה (רועי כפיר)

ברזומה שלו נמצאים כמובן הזכייה בגביע יול"ב (היום יורוקאפ) עם הפועל ירושלים בשנת 2004, זכייה ביורוקאפ צ'אלנג' עם אוראל גרייט הרוסית ב-2006, אליפות וגביע בלגיה עם אוסטנד (2007 ו-2008 בהתאמה) וגם אליפות בישראל, כעוזר המאמן של פיני גרשון במכבי ת''א (2009).