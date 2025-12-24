יום רביעי, 24.12.2025 שעה 13:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
16872-91010עירוני קריית אתא
16736-7479הפועל חולון
14838-8699בני הרצליה
14705-7299הפועל ירושלים
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

יחליף את ליקויאניס? נתניה פנתה לשרון דרוקר

אקס ראשל"צ קיבל פנייה מהקבוצה מהשרון, שרואה בו כמחליף ליווני, ומציעה לו את עמדת המאמן עד לתום העונה. נתנאל דהן ינהל את המשחק מול הפועל י-ם

|
שרון דרוקר (רועי כפיר)
שרון דרוקר (רועי כפיר)

אליצור נתניה תפגוש הערב (רביעי ,20:55) את הפועל ירושלים, כשהיא עם רצף של שמונה הפסדים וללא מאמן, לאחר שאריס ליקויאניס התפטר מתפקידו ביום ראשון והקבוצה עדיין לא מצא מחליף. מי שינהל הערב את המשחק עבור הקבוצה מהשרון הוא מי ששימש כעוזרם של עידן אבשלום ושל ליקויאניס מתחילת העונה, נתנאל דהן. 

ל-ONE נודע כי נעשתה פנייה לשרון דרוקר לאמן את הקבוצה עד לתום העונה, והמאמן הותיק שוקל אותה. דרוקר בן ה-58 התחיל את העונה במכבי ראשון לציון, איתה העפיל מהלאומית לליגת העל בעונה שעברה וסיים את דרכו אצל הכתומים מעיר היין, לאחר שהקבוצה השיגה רק ניצחון אחד בעשרת המשחקים הראשונים שלה.

אריס ליקויאניס. עזב את הקבוצה (רועי כפיר)אריס ליקויאניס. עזב את הקבוצה (רועי כפיר)

ברזומה שלו נמצאים כמובן הזכייה בגביע יול"ב (היום יורוקאפ) עם הפועל ירושלים בשנת 2004, זכייה ביורוקאפ צ'אלנג' עם אוראל גרייט הרוסית ב-2006, אליפות וגביע בלגיה עם אוסטנד (2007 ו-2008 בהתאמה) וגם אליפות בישראל, כעוזר המאמן של פיני גרשון במכבי ת''א (2009).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום נגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */