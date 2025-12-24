פדידה נפרד: הליגות הנמוכות זה נוף שונה ואותנטי

עומר פדידה תולה את נעליו בגיל 35. הכפר סבאי, המזוהה יותר מכל עם הפועל המקומית במדיה רשם 345 הופעות בכל המסגרות, התכבד ב-80 שערים, כשלעברו הוצאו מכיס השופטים 45 צהובים לצד שלוש אדומים. השחקן מסיים קריירה מפוארת, הכללה את ליגת העל, הליגה הלאומית ובשלוש השנים האחרונות - את הליגות הנמוכות במדי קבוצת האוהדים מ.כ כפר סבא 1928.

בעונת 2023/24 הצטרף לפרויקט האוהדים שצבר תאוצה, פרויקט שקם נוכח חילוקי דעות מול משפחת שום בהפועל כפר סבא. כבר בעונה הראשונה הקבוצה עלתה לליגה ב', ובעונתה הראשונה שם עשתה היסטוריה נוספת כשהעפילה לליגה א'. פדידה רשם במדי הקבוצה 33 הופעות, לצד 13 שערים וחמישה כרטיסים צהובים.

מעבר לכפר סבא, שהייתה בעבורו בית במשך שנים ארוכות, שיחק גם במדי הפועל תל אביב בליגת העל, הפועל חדרה והפועל נוף הגליל כשעוד היו חלק מליגת העל וכך גם במדי מכבי פתח תקווה מהליגה הלאומית. מאז 2010/11 היה לשחקן בוגרים, כשלזכותו למעלה מ-400 הופעות בליגת העל, בליגה הלאומית ובליגות הנמוכות, כולל ליגה ג'.

עומר פדידה באחד ממשחקיו האחרונים העונה (יונתן גינזבורג)

עומר פדידה ל-ONE, לאחר ההודעה על תליית הנעליים: "האמת שהפציעות הכריעו לפני ארבע שנים. בעקבות מכלול פציעות כבר לא יכולתי להמשיך בליגה מקצוענית וראיתי תוך כדי שהפרויקט מתקדם והאוהדים פתחו קבוצה בליגה ג'. באתי בשביל לתרום ובשביל הקהילה למרות שהיה לא קל פיזית".

"המגרשים והמשחקים בליגה ג' זה נוף שונה, אתה חווה דברים שלא היית רגיל אליהם ואותנטיות. זה היה חדש לי אבל מאוד אהבתי והתחברתי לחוויה. שנה שעברה כבר פחות שיחקתי כי לא יכולתי בגלל הפציעות אבל עדין הייתי מחובר לקבוצה בכל האימונים והמשחקים. לא אשכח את התקופה הזאת, זה חלק מהחוויות בכדורגל מבחינתי".

במ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים ציינו ברשתות החברתיות: "הודעת פרישה, עומר פדידה. אנו מעדכנים כי עומר פדידה הודיע למועדון על החלטתו לפרוש ממשחק פעיל. עומר פדידה הוא סמל אמיתי, כזה שנבנה לאורך שנים, דרך חיבור עמוק למקום ולקהל, ודרך נוכחות שמורגשת הרבה מעבר ל-90 דקות".

קהל מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים (יונתן גינזבורג)

"עומר חלק מהקהל, והקהל הוא חלק ממנו. עומר הוא הפועל כפר סבא, שחקן שבזכותו אנשים הגיעו למגרשים, והמשיכו להאמין גם בתקופות מורכבות. הוא לא רק שיחק כאן, הוא סיפר סיפור, של דרך, של שייכות ושל נאמנות".

הודעת הפרישה של עומר פדידה: “זו לא החלטה קלה. אחרי דרך ארוכה ומכלול של פציעות – את כל הפציעות שכדורגל יכול לזמן לשחקן, הגיע הרגע להודיע על פרישה ממשחק פעיל. בראש ובראשונה תודה לאשתי ולילדים שלי, שעברו איתי יחד תקופות יפות וגם פחות, פציעות, הפסדים, ניצחונות וטלטלות, ותמיד נשארו העוגן שלי.

"תודה להורים ולאחים שלי, על החינוך, התמיכה והאמונה בי מהרגע הראשון ועד היום. תודה לדודה שלי ירדי שלקחה אותי למשחק הראשון שלי של הפועל כפר סבא. תודה גדולה לקהל הירוק שמלווה אותי מאז שאני ילד, דוחף, מאמין ונותן תחושת בית אמיתית.

עומר פדידה, הקפטן, עם חבריו לקבוצת ליגה ג (יונתן גינזבורג)

"תודה להנהלה על האמון ושיתוף הפעולה, לצוות המקצועי על הליווי והדרך, ולכל השחקנים שאיתם שיחקתי במהלך הקריירה על החברות ועל רגעים שלא אשכח. הגשמתי את החלום שלי כילד והפכתי לשחקן מקצוען במקום שבו גדלתי. זה לא מובן מאליו, ואני מודה על הזכות הזאת מכל הלב".

במועדון נפרדו מפדידה: "עומר, תודה על הכל! שמך תמיד יהיה חקוק בספרי ההיסטוריה של המועדון. תודה על אינספור רגעים של אושר טהור ודמעות של שמחה. נזכור תמיד את הבחירה לבוא לקבוצת האוהדים בליגה ג׳ גם כשיכולת להישאר ברמות הגבוהות, את הלויאליות למערכת, האהבה ללא גבולות והכבוד ההדדי לאורך כל הדרך. אתה מודל לחיקוי ואנחנו בטוחים שנמשיך לצעוד יחד בעתיד. אנחנו אוהבים אותך".