שני הזרים של הפועל חיפה פצועים, אך נרשמו לדרבי

הדרבי של חיפה ייערך הערב (רביעי, 19:15, רוממה), לאחר 5 שנות הפסקה. הפעם האחרונה שהיה דרבי בעיר הכרמל הייתה עונת 2020/21, בליגת העל. האדומים ניצחו אז את שני המשחקים שנערכו.

הפעם הדרבי ייערך במסגרת צנועה יותר, הליגה הלאומית (על הגעת הקבוצות למצבן היום תפורסם כאן באתר כתבה נפרדת), כאשר הירוקים, במקום האחרון בטבלה, עם נצחון בודד מ-12 משחקים, יארחו את האדומים, הנמצאים במקום הרביעי, ערב המחזור, עם מאזן 3:9 חיובי וללא הפסד ברוממה.

במכבי סגל מלא, בעוד בהפועל גם כן הסגל מלא, אך שני הזרים שנרשמו לא כשירים במאה אחוז. ווסלי האריס חוזר לשחק הערב, אחרי שנעדר מתחילת החודש, בשל פציעה ברצועות הקרסול. האריס ערך השבוע אימונים חלקיים ובקבוצה העדיפו לרשום אותו לדרבי, למרות שאינו כשיר במאת האחוזים, על חשבון קווין אלן, שהחליף אותו בשלושת משחקיה האחרונים של הקבוצה, בשל העובדה שהאריס אחד הזרים היעילים בליגה, עם ממוצע מדד של 26.7.

גם הזר השני, אקסבייר ג'ונסון, לא כשיר במאת האחוזים, לאחר שנפגע בתאומים בהפסד לאשקלון ביום שלישי שעבר (82:94). ג'ונסון סיים את המשחק וגם תרם 19 נקודות ותשעה ריבאונדים, ב-35 דקות, אך אינו כשיר במאת האחוזים וגם הוא וגם האריס צפויים לשחק הערב, תחת מגבלת דקות.

בהפועל חיפה אמרו: "גם האריס וגם ג'ונסון ישחקו הערב. אנחנו לא מוותרים על הדרבי".