רחובות גברה על נהריה שנעצרה אחרי 7 ניצחונות

המחזור ה-13 בליגה לאומית Winner יצא הערב (שלישי) לדרך עם ארבעה משחקים. במוקד, מכבי רחובות קטעה רצף של שבעה ניצחונות לעירוני נהריה. רמה"ש יצאה מאשדוד עם ניצחון יקר. בתחתית, מגדל העמק יזרעאל ומכבי פתח תקווה השיגו ניצחונות ביתיים קריטיים. המחזור יימשך מחר עם הדרבי החיפאי (19:15) והמשחק בין צפת להפועל אילת (18:30).

מכבי רחובות - עירוני נהריה 72:88

אחרי התבוסה הביתית לאילת, מכבי רחובות רצתה להוכיח שההפסד בסוף השבוע היה בגדר תקלה בלבד - ועשתה זאת בהצלחה רבה. החבורה של יניר בורגר הציגה את משחק ההגנה שאפיין אותה מתחילת העונה וקטעה רצף של שבעה ניצחונות של עירוני נהריה. המקומיים עלו על הצפוניים בכל קטגוריה, וכבר בתחילת המשחק הובילו בפער דו ספרתי - 4:14.

רחובות ידעה למצוא נקודות קלות וסגרה את הרבע ביתרון 13:29. גם בהמשך המקומיים המשיכו באותה היכולת ומהיר מאד הפער גדל - 31:53 במחצית. בחצי השני הסגולים כבר נראו טוב יותר ולרט לאט נגבו בפער, כאשר מרסלוס ארלינגטון הוריד ל-58:69, 7 דקות לסיום. טאז שרמן קבר שתי שלשות רצופות, ובהמשך נהריה הורידה שוב ל-9 אבל דרק ווקר עם פעולות גדולות דאג לניצחון מקומי.

טל פלד (מיכאלה מזרחי)

לרחובות: דרק ווקר (10/14 מהשדה, 11 ריבאונדים) 20 נק', דניאל שרון 17 נק', עמית מנחם (8 אסיסטים, 7 ריבאונדים) 15 נק', טאז שרמן 12 נק', טל פלד 10 נק', איגור נסטרנקו והראל דדון 4 נק' כ"א, עמית אהרוני 1 נק'.

לנהריה: מרסלוס ארלינגטון 24 נק', עומר בן דוד 14 נק', כריס קלארק 10 נק', יניר בנימין 9 נק', יוגב אוחיון 8 נק', עידו דוידי 3 נק', תומר לוינסון ותומר כהן 2 נק' כ"א.

מכבי אשדוד - א.ס רמה"ש ירק השדה 93:87

ניצחון ענק לרמת השרון, שידעה שהפסד במשחק ירחיק אותה מהחלק העליון בטבלה. החבורה של גיא קנטור הפגינה עליונות כבר בשלב מוקדם, והצליחה להתגבר על קאמבק מקומי בחצי השני בדרך לניצחון. מנגד, מכבי אשדוד קטעה רצף הפסדים בשבוע שעבר אבל שוב חזרה להפסיד ושתי הקבוצות עם מאזן זהה של שבעה ניצחונות לעומת שישה הפסדים.

המקומיים פתחו לא טוב את המשחק וראו את איירה לי קובע 16:8 לקבוצתו, ובהמשך 24:16 לרמה"ש לאחר הרבע הראשון. שלשות של דימיטרי רוברטס ורועי אבנרי, בתוספת נקודות בצבע של עמית ביר כץ העניקו לאורחים יתרון דו ספרתי ברבע השני אבל מנגד דוויט ווילסון ובן גולד צימקו ל-43:40 במחצית.

ברבע השלישי המהפך הגיע - מכבי אשדוד נראתה קבוצה אחרת לגמרי והלוח הראה 60:64. רוברט טרנר דייק פעמיים מהשלוש וחתם את הרבע ביתרון מקומי - 68:74. רמה"ש לא הרימה ידיים וכפתה שיוויון 76:76, 7 דקות לסיום. השוויון נשמר עד שאיירה לי קלע 6 נקודות ברצף ודימיטרי רוברטס הגדיל ל-89:84 שקבע את זהות המנצחת.

לאשדוד: רוברט טרנר 30 נק', דוויט ווילסון 19 נק', אמרי שביט 12 נק', עמית ראובן 10 נק', רביב פיטשון 6 נק', אמרי שביט 5 נק', שחר שלמון 3 נק', בר שינבוים 2 נק'.

לרמה"ש: דימיטרי רוברטס (10 אסיסטים) 21 נק', איירה לי ורועי אבנרי (5/6 לשלוש) 19 נק' כ"א, עמית ביר כץ 10 נק', אופק מלכה 8 נק', רני בלגה וחן כלפון 7 נק' כ"א, דניאל ראובן 2 נק'.

הפועל מגדל העמק יזרעאל - אליצור יבנה 112:120

משחק משוגע במגדל העמק מסתיים עם ניצחון מקומי לאחר שהצפוניים קלעו לא פחות מ-72 נקודות בחצי השני. החבורה של מאורו ספאק קוטעת רצף של שבעה הפסדים, מתרחקת מהאזור המסוכן ולמעשה מורידה את אליצור יבנה אל מתתת לקו האדום. דווקא אליצור יבנה שלטה במשחק המשך שלושה רבעים, הרבה בזכות אנטוניו דיי, שנחת אתמול בארץ, וערך הופעת בכורה נהדרת עם 24 נקודות, 15 אסיסטים ו-8 ריבאונדים.

האורחים נראו נהדר בחצי הראשון וסיימו אותו ביתרון 57:48. גם ברבע השלישי היתרון הקטן של אליצור יבנה נשמר, אלא שברגע האחרון עידן אלבר וברנדון אדווארדס הובילו מהפך מקומי, והאורחים לא הצליחו להחזיר לעצמם את היתרון כשהם סופגים נקודות כמעט בכל התקפה. ברבע האחרון מגדל העמק יזרעאל קלעה 41 נקודות והשיגה ניצחון יקר.

למגדל העמק יזרעאל: מרקיז ווריק (10 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 29 נק', עידן אלבר 26 נק', ברנדון אדווארדס 22 נק', אביב שמעוני 15 נק', טום סיגטי וניתאי רוזנברג 8 נק' כ"א, ניב למפרט 6 נק', מקסים פוקסמן 4 נק', יהל פלג 2 נק'.

ליבנה: סי ג'יי ווקר (8/9 לשתיים) 30 נק', אנטוני דיי (15 אסיסטים, 8 ריבאונדים) 24 נק', עוז חולי 20 נק', אור פורר 11 נק', אורי חי 9 נק', יריב עמירם 8 נק', דניאל גריידי 6 נק', שגיב דוד 4 נק'.

מכבי פתח תקווה - מ.כ עוטף דרום 72:86

לראשונה מאז המחזור הראשון, מכבי פתח תקווה משיגה ניצחון ביתי שמסייע לה במאבקי התחתית. החבורה של יוסי בונן קיבלה בחזרה את קורן ג'ורנו (18 נקודות), וכבר בפתיחת המשחק הצהירה על כוונותיה. בניגוד למשחקים קודמים, הפעם הביתיים ידעו לשמור על היתרון שלהם ואף הגדילו אותו בדרך לניצחון. מנגד, האורחים סופרים הפסד שלישי ברציפות והם במאזן של שבעה ניצחונות מול שישה הפסדים.

קורן ג'ורנו (ליאור פורמן מנהלת ליגה לאומית Winner)

קורן ג'ורנו פתח נהדר את המשחק ועם 9 נקודות ברבע הראשון הובילו את קבוצתו ליתרון 14:27 לאחר הרבע הראשון. קינדל היל וגל שטרנברג צימקו מעט ברבע השני, אבל ריצת 5-17 העניקה למקומיים יתרון 32:55 במחצית. מכאן, הדרומייםכ בר איבדו קשר עם המשחק ולמעשה הרימו ידיים.

למכבי פתח תקווה: קורן ג'ורנו 18 נק', אלונזו סולה 17 נק', גל גילינסקי 14 נק', טרה מקולום 13 נק', שגיב גורמן 10 נק', אופיר גולדשטיין 6 נק', אייל ננקין 4 נק', אריאל דרעי ואדי קושניר 2 נק' כ"א.

לעוטף דרום: קינדל היל 22 נק', סמקלו קוולה 16 נק', עמרי שלך 13 נק', ים שפריר וגל שטרנברג 6 נק' כ"א, יונתן קלר 5 נק', נבו זומרפלד ומתן שטרייט 2 נק' כ"א.