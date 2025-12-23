יום שלישי, 23.12.2025 שעה 20:56
אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
30-21מרוקו1
11-11מאלי2
11-11זמביה3
02-01קומורו4
 בית 2 
31-21מצרים1
31-21דר' אפריקה2
02-11אנגולה3
02-11זימבבואה4
 בית 3 
00-00ניגריה1
00-00טוניסיה2
00-00אוגנדה3
00-00טנזניה4
 בית 4 
30-31סנגל1
30-11הרפ' הדמוקרטית קונגו2
01-01בנין3
03-01בוטסואנה4
 בית 5 
00-00אלג'יריה1
00-00בורקינה פאסו2
00-00גינאה המשוונית3
00-00סודאן4
 בית 6 
00-00חוף השנהב1
00-00קמרון2
00-00גאבון3
00-00מוזמביק4

טעות השיפוט שעוררה סערה באליפות אפריקה

במשחק שנערך בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבנין, תקלת שיפוט במערכת הוואר בחצי השני גרמה לכך שפנדל ברור לטובת בנין לא נשרק. הפרטים בפנים

|
שאנסל אמבמבה (IMAGO)
שאנסל אמבמבה (IMAGO)

אליפות אפריקה 2025 נמשכת בימים אלו במרוקו, אך המשחק שהתרחש היום (שלישי) בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבנין היה במוקד סערה גדולה, ולא בגלל הכדורגל, אלא בשל תקלת שיפוט חריגה.

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו אמנם רשמה ניצחון דחוק עם 0:1, אך הסיפור מגיע במחצית השנייה, בה מערכת הוואר הפסיקה לפעול בעקבות תקלה טכנית. במהלך התקלה המודברת, אירע רגע מכריע, כששאנסל אמבמבה נגע בכדור בידו בתוך רחבת העונשין של קונגו, מה שעורר מחאות קשות מצד שחקני בנין.

השופט אף סימן לבדיקת וואר, אך מאחר שהמערכת לא הייתה פעילה במשך כ-15 דקות, לא ניתן היה לבחון את האירוע מחדש. בסופו של דבר לא נשרקה בעיטת עונשין, והמשחק נמשך, לשביעות רצונם של הקונגולזים ולזעמם של שחקני בנין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
