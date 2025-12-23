להעלאת המודעות: טבריה התחסנה נגד שפעת

שחקני עירוני טבריה וצוות האימון הגיעו היום (שלישי) למרכז רפואי צפון (פוריה) כדי להתחסן נגד מחלת השפעת, כחלק מהיערכות לעונת החורף ושמירה על כשירותם ובריאותם של הספורטאים.

ההחלטה להתחסן כקבוצה קיבלה חשיבות מיוחדת לאחר שפקדה את הקבוצה תחלואת שפעת משמעותית. באותו אירוע חריג, נאלצה הקבוצה לבטל אימון מתוכנן לאחר שלא פחות מ-10 שחקנים ומספר אנשי צוות חלו ולא חשו בטוב. כדי למנוע היתכנות של מקרים דומים ולהבטיח רציפות בעונה, הגיעו השחקנים למרכז הרפואי כדי להתחסן.

הצוות הרפואי במקום שוחח עם השחקנים על חשיבות ההתחסנות והסביר כיצד החיסון מסייע בהפחתת תחלואת החורף ובהגנה על הסביבה הקרובה. העלאת המודעות לחיסון כנגד השפעת חשוב, בעיקר כשאנחנו עדים למקרים רבים של סיבוכי המחלה בחורף הזה, שחלקם גם הסתיימו במוות.

גיא חדידה. חזר לאימונים (עמרי שטיין)

במהלך הביקור, הגיע ד"ר נועם יהודאי, מנהל המרכז הרפואי צפון, לברך את השחקנים באופן אישי. ד"ר יהודאי איחל לשחקנים עונה מוצלחת ובריאה והדגיש את החשיבות של ספורטאים המהווים מודל לחיקוי בקידום בריאות הציבור.

מהנהלת הקבוצה נמסר: "הבחירה להתחסן היא לא רק צעד לבריאות האישית של השחקנים והצוות, אלא תרומה ישירה לחוסנה של הקהילה כולה. לאחר שחווינו מקרוב כיצד השפעת יכולה להשבית פעילות ספורטיבית, היה לנו חשוב לפעול למען שמירה על כולם".

במישור המקצועי, גיא חדידה, שהחמיץ את הניצחון בשבת מול הפועל באר שבע חזר לאימונים. מי שטרם חזרו להתאמן ונמצאים בספק לשבת הם סטניסלב בילנקי, שעדיין לא החלים לחלוטין מהשבר ברגלו והארון שפסו, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי.