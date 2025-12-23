יום שלישי, 23.12.2025 שעה 13:57
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

אלמוג בוזגלו ודן עובדיה שוחררו ממכבי יבנה

האכזבה מהם הכריעה: רגע לפני הדרבי ההיסטורי מול בית"ר יבנה, שחקן הרכש הנוצץ ובנו של הזמר קוקו מאילת סיימו את דרכם בקבוצה. גם דובב גבאי ישתחרר

אלמוג בוזגלו (יונתן גינזבורג)
אלמוג בוזגלו (יונתן גינזבורג)

שבוע וחצי לפני שתפגוש את בית”ר יבנה לדרבי היסטוריה בליגה א’, מכבי יבנה ביצעה זעזוע כששחררה את אלמוג בוזגלו, השחקן הבולט ביותר על הנייר שהגיע לקבוצה הקיץ, ואת דן עובדיה.

בוזגלו כאמור הגיע לקבוצה כרכש הנוצץ של הקיץ, כשהחליט להגיע מבני יהודה ולרדת אחרי שנים לליגות הנמוכות. הוא רשם שבע הופעות עד כה, ארבע מהן כמחליף, וכבש שער אחד בלבד.

עובדיה, בנו של קוקו, הזמר המפורסם מאילת, הגיע מהפועל לוד ולא הצליח גם הוא לעזור לקבוצה שבנתה ציפיות גדולות עם שחקני הרכש הנוצצים בקיץ, אך אחרי 12 מחזורים נמצאת במקום ה-12 בלבד.

עוד רכש נוצץ שהגיע הקיץ, דובב גבאי, הפצוע, צפוי לסיים את ההתקשרות מול המועדון בקרוב.

