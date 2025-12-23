יום שלישי, 23.12.2025 שעה 12:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
16872-91010עירוני קריית אתא
16736-7479הפועל חולון
14838-8699בני הרצליה
14705-7299הפועל ירושלים
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

"זה פוגע בחופש התנועה והעיסוק של השחקנים"

יו"ר חטיבת הספורט בהסתדרות, ניר אלון, ביקש לבטל את הסעיף לפיו ישראלים לא יוכלו לחזור מהמכללות לישראל באותה עונה: "זה פוגע בכדורסל הישראלי"

|
איתן בורג (רויטרס)
איתן בורג (רויטרס)

ניר אלון, יו”ר חטיבת הספורט בהסתדרות, שלח הבוקר (שלישי) מכתב למנכ”ל ארגון הכדורסל, רון סקיטל ויו”ר האיגוד, עמוס פרישמן, במטרה לשנות סעיף בתקנון משנה בנוגע לשחקנים ישראלים במכללות.

לפי הסעיף הנ”ל, כיום, שחקן ישראלי שנרשם בתחילת העונה כשחקן מכללות, לא יכול לחזור ולשחק במהלכה בליגה הישראלית ובאופן כללי במפעלים השונים של איגוד הכדורסל, ואת זה מבקש אלון לשנות.

אלון כתב: “מכתב זה נכתב ונשלח אליך לאחר פניות שעשינו אליך ולאחר בחינתנו את הנושא, שביקש להסדירו ולתקנו, ללא דיחוי. זאת, בהינתן שלטעמנו הדרוש תיקון הוא בבחינת מובן מאליו. מהפניות שקיבלנו עולה כי ישנו סעיף בתקנון האליפות של האיגוד אשר מונע משחקנים ושחקניות ישראלים, הלומדים ומשחקים במסגרת של מכללות בארצות הברית, לשוב ארצה, לביתם ולכור מחצבתם ולשחק בליגה הישראלית ומפעלים אחרים של האיגוד, משך כל אותה עונת משחקים אותה בחרו במסגרת כאמור.

ניר אלון (רדאד גניר אלון (רדאד ג'בארה)

“מדובר בכלל גורף, לא חוקי במפגיע ואף לא חוקתי, אשר פוגע, בפועל או בכוח, במטה לחמם ובמשלח ידם של שחקנים ושחקניות ישראלים רבים, אשר לא ניתן להגביל אותם או אחרים בחופש תנועתם וחירות עיסוקם, ללא טעם מוצדק הגובר על הנ"ל. מה גם שמעבר לפגיעה הבלתי ראויה ובוודאי בלתי מידתית בספורטאים עצמם, האמור גם פוגע, קשות, בכדורסל הישראלי כולו, לרבות בנבחרות הייצוג. כל זאת, ללא תכלית ממשית (או כלשהי).

“מן הדין ומן הצדק לבחון את הדברים, מיידית ועניינית, להיעתר לפנייתנו ולפעול לשינוי הוראות תקנון המשנה, באופן שיסיר את הפגיעה. זאת, לטובת השחקן הישראלי (גברים ונשים) ולא פחות מכך – לטובת הכדורסל הישראלי כולו. אמתין כמה ימים לתשובתך העניינית וכולי תקווה שהאיגוד יפעל בהתאם לאמור במכתבי זה, על מנת שלא נאלץ לפעול באמצעים משפטיים, שלטעמנו אינם נחוצים, לשם כפיית ביטול ההוראה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */