איטודיס: לבאיירן מינכן יש מאמן חדש ומוטיבציה

אחרי שחזרה לנצח מאז ההפסד לפנאתינייקוס במסגרת ליגת ווינר סל מול בני הרצליה, הפועל תל אביב תנסה לשוב למסלול גם במסגרת היורוליג. האדומים יתארחו הערב (שלישי, 20:30) אצל באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-18 של המפעל הבכיר באירופה, במטרה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון עם ניצחון בגרמניה.

מחזיקת היורוקאפ חולקת את הפסגה יחד עם ברצלונה, כאשר היא מקדימה אותו בזכות העובדה שהיא ניצחה את הקטלונים. בכל מקרה, אחרי שבוע עמוס ביותר, בהפועל תל אביב זוכים למעט מרווח כשאחרי באיירן יש משחק רק בשבת נגד חולון ואז בשלישי שוב נגד ז’לגיריס, פעם נוספת ביום שלישי ללא שבוע כפול.

ובחזרה לבאיירן מינכן. דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו הגיעו כבר ביום ראשון לגרמניה ואת ההכנות למשחק נגד הבווארים הם ערכו משם, כאשר גם אלייז’ה בראיינט איתם אחרי שבאישור לא טס עם המועדון לישראל כדי לשחק נגד בני הרצליה. מבחינה מקצועית, ברונו קבוקלו ימשיך להיעדר בסגל של הפועל תל אביב, כשהוא עדיין לא החלים מהפציעה שלו בגב.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “אנחנו במינכן ונפגוש יריבה שלא שיחקה בבית 40 ימים, ויש לה מאמן חדש אז היא עם מוטיבציה, שני הפרטים הללו מאוד חשובים. העובדה שיש לה שחקנים איכותיים מאוד ששיחקו בכל הרמות, זה אתגר בשבילנו לחזור למסלול. אנחנו רוצים לייצר יציבות בהתקפה וגם בהגנה”.

קולין מלקולם הוסיף על דברי מאמנו: “משחק גדול, הזדמנות גדולה לחזור למסלול אחרי ההפסד לפנאתינייקוס, נפגוש יריבה שללא ספק תחרותית מאוד וגם מוכשרת מאוד. היא באה עם עוד אש גם כי היא החליפה מאמן, אז זה טריקי כי אי אפשר באמת לדעת למה לצפות, אבל אנחנו נהיה מוכנים”.