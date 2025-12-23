יום שלישי, 23.12.2025 שעה 11:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1456-151517ברצלונה1
71%1418-151117הפועל ת"א2
65%1454-150517פנאתינייקוס3
65%1453-152117ולנסיה4
62%1260-129116פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1399-145217הכוכב האדום7
59%1416-144017ריאל מדריד8
59%1386-147817ז'לגיריס9
56%1344-140716אולימפיאקוס10
53%1421-142917אולימפיה מילאנו11
47%1398-138817וירטוס בולוניה12
47%1485-146317דובאי13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1438-136617אנדולו אפס15
35%1549-149617באסקוניה16
35%1492-136817פרטיזן בלגרד17
29%1440-132317באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
24%1475-130917ליון וילרבאן20

איטודיס: לבאיירן מינכן יש מאמן חדש ומוטיבציה

מאמן הפועל ת"א שיתף לקראת הבווארים ב-20:30: "היא לא שיחקה בבית 40 ימים, פרט חשוב". מלקולם: "אי אפשר לדעת למה לצפות". קבוקלו ימשיך להיעדר

|
שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רועי כפיר)

אחרי שחזרה לנצח מאז ההפסד לפנאתינייקוס במסגרת ליגת ווינר סל מול בני הרצליה, הפועל תל אביב תנסה לשוב למסלול גם במסגרת היורוליג. האדומים יתארחו הערב (שלישי, 20:30) אצל באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-18 של המפעל הבכיר באירופה, במטרה לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון עם ניצחון בגרמניה.

מחזיקת היורוקאפ חולקת את הפסגה יחד עם ברצלונה, כאשר היא מקדימה אותו בזכות העובדה שהיא ניצחה את הקטלונים. בכל מקרה, אחרי שבוע עמוס ביותר, בהפועל תל אביב זוכים למעט מרווח כשאחרי באיירן יש משחק רק בשבת נגד חולון ואז בשלישי שוב נגד ז’לגיריס, פעם נוספת ביום שלישי ללא שבוע כפול.

ובחזרה לבאיירן מינכן. דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו הגיעו כבר ביום ראשון לגרמניה ואת ההכנות למשחק נגד הבווארים הם ערכו משם, כאשר גם אלייז’ה בראיינט איתם אחרי שבאישור לא טס עם המועדון לישראל כדי לשחק נגד בני הרצליה. מבחינה מקצועית, ברונו קבוקלו ימשיך להיעדר בסגל של הפועל תל אביב, כשהוא עדיין לא החלים מהפציעה שלו בגב.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “אנחנו במינכן ונפגוש יריבה שלא שיחקה בבית 40 ימים, ויש לה מאמן חדש אז היא עם מוטיבציה, שני הפרטים הללו מאוד חשובים. העובדה שיש לה שחקנים איכותיים מאוד ששיחקו בכל הרמות, זה אתגר בשבילנו לחזור למסלול. אנחנו רוצים לייצר יציבות בהתקפה וגם בהגנה”.

קולין מלקולם הוסיף על דברי מאמנו: “משחק גדול, הזדמנות גדולה לחזור למסלול אחרי ההפסד לפנאתינייקוס, נפגוש יריבה שללא ספק תחרותית מאוד וגם מוכשרת מאוד. היא באה עם עוד אש גם כי היא החליפה מאמן, אז זה טריקי כי אי אפשר באמת לדעת למה לצפות, אבל אנחנו נהיה מוכנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */