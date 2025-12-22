יום שני, 22.12.2025 שעה 14:13
ספורט אחר  >> כדוריד

"האב מורחק והבן יועבר מיידית לקבוצה אחרת"

הנהלת מכבי ראשל"צ הוציאה הודעה, לאחר אירוע האלימות שהתרחש בחודש שעבר, ובו הורה השתמש בקללות קשות כנגד מאמן הקבוצה: "גובל באלימות פיזית"

|
כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)
כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)

בתאריך ה-28.11.2025 התרחש במשחק בין א.ס רמת השרון למכבי ראשון לציון, באולם “אורנים” שברמה”ש בליגת העל בכדוריד אירוע חריג במיוחד, כשאביו של אחד השחקנים של האורחת מראשון התווכח עם המאמן ואף ליווה אותו אל מחוץ לאולם תוך קללות ואיומים.

היום (שני) הוציא המועדון הודעה ובה נכתב: ”לאחר משחק קבוצת הבוגרים של המועדון באולם ״אורנים״ ברמת השרון מול הקבוצה המקומית, התרחש אירוע אלימות חמור. אביו של אחד מהשחקנים השתלח במאמן הקבוצה, תוך שימוש באלימות מילולית קשה, ליווה אותו לרכבו תוך שימוש בשפה בוטה, והתנהגותו גבלה באלימות פיזית.

“יצוין כי להתנהגות זו קדמו אירועים עם מאפיינים דומים במהלך משחקי הקבוצה האחרונים בעונה הנוכחית. בנוסף, בעונה הקודמת התרחש אירוע דומה במשחקי קבוצת הנוער של המועדון, שבעקבותיו קיבלה הנהלת האגודה החלטה לסגור את משחק קבוצת הנוער הביתי לקהל.הנהלת המועדון רואה בחומרה רבה את אירוע האלימות האמור, והיא נחושה להיאבק בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל תופעה של אלימות, מכל סוג שהוא”.

המועדון גם הודיע שבהתאם להחלטת ועדת המשמעת, האב מורחק מכל משחקי הקבוצה בכל המסגרות לאלתר, והבן (השחקן) יועבר מיידית לכל קבוצה אשר תרצה בו ללא תמורה. ההנהלה פנתה בסיום לקהל הרחב וכתבה: ”הנהלת האגודה פונה בקריאה ברורה וחד-משמעית לכלל האוהדים לנהוג באחריות ולהימנע לחלוטין מכל גילוי של אלימות, מילולית או פיזית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */