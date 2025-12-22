יום שני, 22.12.2025 שעה 20:33
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3218-3515מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2221-2316מ.ס קריית ים7
2120-2215הפועל ר"ג8
2018-1915הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1535-2716מכבי יפו13
1526-1516בני יהודה14
1421-1915הפועל חדרה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

דקה 74: מכבי פ"ת - כפר שלם 1:2

ליגה לאומית, מחזור 16: המוליכה ביתרון מוצדק כשהינדי כבש וחזן הוסיף שער גדול. חזוט רק איזן זמנית. עוד כעת: חדרה - כפר קאסם 0:0, עכו - ר"ג 0:1

|
עומרי בן הרוש ועומר שירזי (חגי מיכאלי)
עומרי בן הרוש ועומר שירזי (חגי מיכאלי)

המחזור הראשון של הסיבוב השני בליגה הלאומית, וה-16 סך הכל, ננעל בשעה זו, כשמכבי פתח תקווה מארחת את הפועל כפר שלם, מ.ס כפר קאסם מתארחת אצל הפועל חדרה והפועל עכו פוגשת את הפועל רמת גן.

מכבי פ”ת – הפועל כפר שלם 1:2

המוליכה ראתה בסוף השבוע האחרון את מכבי הרצליה נצמדה אליה מהמקום השני, ואת הפועל כפר סבא שהתחילה להתקרב גם היא למקום המוביל לעליית ליגה. הקבוצה של נועם שוהם יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון עלולה לסבך את חלום החזרה לליגת העל. מנגד, החבורה של ירון הוכנבוים רוצה להמשיך לחלום על ההעפלה לליגה הבכירה.

אבי לוזון (חגי מיכאלי)אבי לוזון (חגי מיכאלי)
נועם שוהם (חגי מיכאלי)נועם שוהם (חגי מיכאלי)
ירון הוכנבוים (חגי מיכאלי)ירון הוכנבוים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל כפר שלם (חגי מיכאלי)שחקני הפועל כפר שלם (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי פתח תקווה (חגי מיכאלי)שחקני מכבי פתח תקווה (חגי מיכאלי)

דקה 6 – החמצה גדולה לקורטס, שנשאר לבד ברחבה וממצב טוב בעט מעל המסגרת.

בן והבה (חגי מיכאלי)בן והבה (חגי מיכאלי)
עידן דהן (חגי מיכאלי)עידן דהן (חגי מיכאלי)

דקה 16 – עידן דהן שלח כדור נהדר אל עבר השער, קבילו הדף טוב לקרן.

חוסה קורטס (חגי מיכאלי)חוסה קורטס (חגי מיכאלי)
פרנק ריבולייה (חגי מיכאלי)פרנק ריבולייה (חגי מיכאלי)

דקה 33, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: מוחמד הינדי השתלט על כדור במרכז המגרש, התקדם לאזור הרחבה ומכ-25 מטרים בעט כדור שפגע בדרך בהגנת כפר שלם, שינה כיוון ונכנס לרשת.

מוחמד הינדי חוגג (חגי מיכאלי)מוחמד הינדי חוגג (חגי מיכאלי)
מוחמד הינדי מאושר עם חבריו (חגי מיכאלי)מוחמד הינדי מאושר עם חבריו (חגי מיכאלי)

דקה 45+3, שער! כפר שלם איזנה ל-1:1: כדור קרן שהוגבה לרחבה הורחק לרגליו של אוהד חזוט שמקרוב בעט בנגיעה פנימה.

אוהד חזוט חוגג (חגי מיכאלי)אוהד חזוט חוגג (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דקה 62, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-1:2: התקפה נהדרת הסתיימה בבעיטה גדולה של חזן מסף הרחבה בנגיעה אל הרשת.

לירן חזן חוגג (חגי מיכאלי)לירן חזן חוגג (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)
אכזבה בכפר שלם (חגי מיכאלי)אכזבה בכפר שלם (חגי מיכאלי)

הפועל חדרה – מ.ס כפר קאסם 0:0

גם בסיוטים הגדולים ביותר של מנשה זלקה וחבריו, הם לא האמינו שאחרי שהיו בליגת העל בעונה שעברה הם יהיו במקום ה-15 של הלאומית בשלב הזה של העונה וייאבקו על הישארות. מן העבר השני, הקבוצה של טאלב טוואטחה רוצה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון.

הפועל עכו – הפועל רמת גן 0:1

נקודה אחת בלבד מפרידה בין הקבוצות, אבל המארחת נמצאת במקום המוביל לפלייאוף התחתון בעוד האורדונים מקום אחד למעלה בפלייאוף העליון. שתיהן מגיעות לאחר ניצחון במחזור האחרון, אך הקבוצה של איציק טוויזר מגיעה לאחר שני ניצחונות ברצף, וסך הכל חמישה משחקים ללא הפסד.

דקה 50, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: ניר ברדע כבש שער עצמי והעניק יתרון למארחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
