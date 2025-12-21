יום ראשון, 21.12.2025 שעה 16:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
18675-8139הפועל ת"א
17733-8639מכבי ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14838-8699בני הרצליה
14657-6578הפועל חולון
13615-6548הפועל ירושלים
13865-80710מכבי ראשל"צ
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

מכבי רמת גן תארח פצוע ממלחמת חרבות ברזל

ברנר וחניכיו יארחו בזיסמן את הפועל גליל עליון, גם סער אקסלרד שנפצע קשה בפברואר 2024 יגיע לקבל כבוד. עמית אלון: "נגיע למשחק במטרה אחת, לנצח"

|
עמית אלון (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)
עמית אלון (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

מכבי רמת גן תארח מחר (שני, 21:05) את הפועל גליל עליון במסגרת המחזור ה-10 בליגת ווינר סל. המארחת חוזרת לאולמה הביתי בזיסמן אחרי הפסד אכזרי במחזור הקודם בחולון 67:66 מסל שספגה בשריקת הסיום ובמאזנה שלושה ניצחונות ושישה הפסדים. רמת גן מדורגת במקום ה-8 בטבלה. במאזנה של היריבה מהגליל שני ניצחונות ושבעה הפסדים, חמישה מהם ברציפות והיא מדורגת במקום ה-13 בטבלה. 

מכבי רמת גן תארח במשחק זה את סער אקסלרד תושב רמת גן, מהנדס תעשייה וניהול, נשוי ואב לשניים, שנפצע קשה בפברואר 2024 במלחמת חרבות ברזל, בעת שירותו ביחידה מסווגת של חיל התקשוב. הקבוצה תערוך טקס הוקרה לאקסלרד שנפצע בראשו, היה מורדם ומונשם מספר ימים, שבר מספר חוליות בעמוד השדרה ובגופו עדיין מצויים כ-100 רסיסים.

אקסלרד, שהיה בצעירותו שחקן כדוריד במכבי קריית מוצקין, עבר חמישה ניתוחים עד כה ועומד לעבור בחודש הקרוב ניתוח נוסף. כחלק מהשיקום שלו הוא החל לאחרונה בהתנסות שיקומית של יציאה ליום עבודה אחד בשבוע בחברת ההייטק מאנדיי בה עבד לפני שנפצע.  

גיל בני (אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)גיל בני (אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

בנוסף, מכבי רמת גן תארח במשחק זה קבוצה של כ-150 בני נוער מאוסטרליה שהגיעו לישראל במסגרת תכנית מסע יהודי העוסקת בחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל.

עמית אלון שחקן מכבי רמת גן אמר לקראת המשחק: “אנחנו מתקדמים ממשחק למשחק באווירה וברוח הקבוצתית. נגיע למשחק במטרה אחת, להשיג ניצחון. כולנו מבינים את החשיבות הגדולה של ניצחון במשחק הזה. אנחנו שואפים להתקדם גבוה יותר בטבלת הליגה ונגיע למשחק עם רצון מירבי לנצח. כדי להשיג את הניצחון עלינו להיות ראשונים לכל כדור בכל מהלך במשחק משריקת הפתיחה, לאורך כל דקות המשחק ועד שריקת הסיום”.

