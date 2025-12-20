מטה אשר חזרה מפיגור כפול בדרך לניצחון 2:3

המחזור ה-10 בליגת העל לגברים הסתיים הערב עם דרמה גדולה ברחובות. הפועל גליל מטה אשר/עכו, שעדיין לא נוצחה העונה, הפסידה את שתי המערכות הראשונות במשחק מול רחובות, אך שמרה על הרצף המנצח שלה לאחר שהפכה את התוצאה וניצחה 2:3 בדרמה.

הפועל כפר סבא רשמה ניצחון חשוב 1:3 על אריות ירושלים והתקדמה לכיוון החלק העליון של הטבלה, בעוד מכבי יעדים תל אביב ניצחה 0:3 את אשדוד, המעפיל ניצחה 2:3 את קריית אתא במשחק הפכפך, ומכבי מוסינזון הוד השרון שמרה על המקום השלישי בטבלה עם ניצחון קשה 1:3 על עיילבון.

מכבי SVA רחובות - הפועל גליל מטה אשר/עכו 3:2 (22:25, 22:25, 25:15, 25:18, 15:9)

משחק אדיר הערב ברחובות שנפתח כאשר רחובות מנצחת את שתי המערכות הראשונות ועולה ליתרון 0:2. מטה אשר שעדיין לא הפסידה העונה, שינסה מותניים וניצחה את שתי המערכות הבאות בדרך למערכה חמישית ומכריעה בה היו ידיהם של שחקני הקבוצה מהצפון על העליונה.

הצטיינו במטה אשר/עכו: שטיפט עם 23 נקודות (6 חסימות) ווינקלמולר עם 21 נקודות.

הצטיינו ברחובות: ביג'לוביץ עם 28 נקודות ופביצ'ביץ' עם 23 נקודות.

הפועל אריות ירושלים - הפועל כפר סבא 3:1 (25:16, 19:25, 25:18, 25:19)

ניצחון חשוב מאוד של כפר סבא היום שהתקדמה לכיוון החלק העליון של הטבלה. המערכה הראשונה הלכה לכפר סבא יחסית בקלות, ירושלים התעוררה ולקחה את השנייה אבל כפר סבא לא ויתרה וניצחה את שתי המערכות האחרונות בדרך לניצחון במשחק כולו.

מ.כ רחובות נגד מטה אשר (צילום: אלי פאר)

הצטיינו בכפר סבא: לופס וקירשנבאום עם 13 נקודות כל אחד.

הצטיינו בהפועל ירושלים: וולנסצ'י עם 25 נקודות ולוקייטנס עם 10 נקודות.

הפועל עירוני קריית אתא - הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 3:2 (25:18, 20:25, 25:21, 23:25, 15:11)

משחק מרתק הערב בקריית אתא, כאשר המעפיל מנצחת את המערכה הראשונה, קריית אתא מחזירה בשנייה, המעפיל מנצחת את השלישית וקריית אתא מחזירה ברביעית בדרך למערכה חמישית מרתקת שבה המעפיל פותחת יתרון מוקדם שהספיק עד לזכייה במערכה ובמשחק כולו.

מאמן המעפיל עדי תדמור אמר בסיום המשחק: "משחק הפכפך מאוד ולא יציב של שתי הקבוצות, אני שמח שהצלחנו להתעלות ולנצח, היה משחק קשה, קריית אתא מאוד השתפרו עם הגעת המוסר החדש ואני שמח מאוד על הניצחון".

מכבי אשדוד - מכבי יעדים תל אביב 3:0 (25:17, 25:19, 25:22)

ניצחון חשוב היום למכבי תל אביב, כשברקע הפסד הנקודה של מטה אשר שיכול להיות דרמטי בסיום העונה. במשחק הערב שלטו התל אביבים בשתי המערכת הראשונות כאשר המערכה השלישית הייתה צמודה ובמצב של שוויון 17:17, אייס של בצ'קלה והנחתה של סוקולוב העניקו יתרון 17:19 למכבי ת"א, הידלגו בהנחתה מוצלחת העלה ל-19:21, ובצ'קלה חתם את המערכה והמשחק כולו בהנחתה מוצלחת.

הצטיינו במכבי תל אביב: ביסה עם 13 נקודות וסוקולוב ובצ'קלה עם 11 נקודות כל אחד.

הצטיינו במכבי אשדוד: סוארה עם 18 נקודות ואלפונזו עם 14 נקודות.

מכבי מוסינזון הוד השרון - מ.ס עיילבון 1:3 (14:25, 25:19, 25:27, 19:25)

הוד השרון שומרת על המקום השלישי בטבלה, אבל זה הלך קשה היום. אחרי ניצחון קל במערכה הראשונה, עיילבון ידעה לנצח במערכה השנייה, המערכה השלישית נגררה לשובר שוויון ובה ניצחה הוד השרון במערכה הרביעית הצליחה הוד השרון לשלוט ולנצח.

מאמן הוד השרון אלכס שפרנוביץ' אמר בסיום המשחק: "המשחק היה קשה כרגיל, אני מאוד שמח שהצלחנו לנצח את המשחק הזה בסוף. אנחנו יוצאים לפגרה אחרי ניצחון ביתי, ואנחנו חייבים להשתפר בכל האלמנטים של המשחק".