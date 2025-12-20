רבע 3, 09:39: בני הרצליה - הפועל ת"א 50:44

הריצה הנהדרת של הפועל תל אביב תמה עם הפסד באואקה לפנאתינייקוס, אך עדיין יש רצף שחי וקיים והוא זה שבליגה. בשעה זו האדומים מתארחים למשחק צמרת באולם היובל אצל בני הרצליה, במטרה לשמור על מאזן מושלם במפעל המקומי ועל המקום הראשון.

חניכיו של דימיטריס איטודיס ניצחו בכל אחד משמונת המשחקים בליגה בו הם לקחו חלק, כולל ניצחונות מרשימים כמו בדרבי או כמו נגד הפועל העמק. כעת מגיע המוקש הנוסף בדמות יהוא אורלנד וחניכיו, שלצד האדומים הם הקבוצה הלוהטת בליגה.

הרצליה פתחה רע מאוד את העונה, אך התאוששה לגמרי וכעת היא עם שישה ניצחונות ברציפות בליגת ווינר סל, האחרון מרשים במיוחד עם חגיגה גדולה על הפועל ירושלים. תוסיפו לכך שני ניצחונות נאים בליגת האלופות של פיב”א, ותקבלו שתי קבוצות שנפגשו ביובל כשהן בכושר נהדר העונה.

רבע ראשון: 16:27 להפועל תל אביב

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדן ורנאדו, שון דאוסון, שלו לוגשי, אלייז’ה סטיוארט וצ’ינו אונואקו.

חמישיית הפועל ת”א: בר טימור, טיילר אניס, תומר גינת, קולין מלקולם וטאי אודיאסי.

# 10:00-05:00: חמש הדקות הראשונות התאפיינו בעיקר בהחלפת סלים, היתרון עובד מצד לצד ואף קבוצה לא הצליחה לייצר בריחה משמעותית. אניס בלט בצד אחד, אונואקו בצד השני, 10:12 להפועל.

תומר גינת (רועי כפיר)

טיילר אניס (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: האדומים החלו להגביר קצב, קלעו לא מעט שלשות, השלימו ריצת 2:12 וברחו ליתרון דו ספרתי, 12:24. פרנסיס קלע שתי נקודות, מדר צלף מחוץ לקשת שוב, אונואקו הטביע וחתם את הרבע.

תומר גינת במאבק (רועי כפיר)

רבע שני:

# 10:00-05:00: המארחת פתחה את הרבע מושלם עם ריצת 2:10 בשתי דקות וצמצמה את ההפרש עד שלוש הפרש, אך אז מדר ובלייקני צלפו שלשות והחזירו לתשע, כשאחרי חמש דקות זה 30:37 להפועל.

אלייז'ה סטיוארט וים מדר (רועי כפיר)

ים מדר בפעולה (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: הקבוצות החליפו סלים והפועל שמרה על היתרון שלה, 36:44. לוגשי צלף שתי שלשות והוריד את ההפרש לשתיים בלבד, האדומים השלימו ריצת 0:6, אונואקו סיים את הרבע שוב עם הטבעה, 44:50 בירידה להפסקה.

קולין מלקולם (רועי כפיר)

קולין מלקולם (רועי כפיר)

רבע שלישי: